"No sé si sabe que lo estamos esperando hace un montón de tiempo en calle Corrientes", remarcó el cronista Bruno Incicco al ver que el artista optó por el silencio.

Cabe recordar que en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, Marian Saud aclaró el jueves que no está saliendo con el actor y remarcó cómo se conocen.

“No salgo con Facundo Arana. Nos presentó una amiga en común, nos reunimos los tres para hacer algo en mi desfile. No se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene. Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”, aseguró la diseñadora.

Facundo Arana claró cómo está su vínculo con María Susini y enfrentó los rumores de romance con Marian Saud

En una entrevista con LAM, Facundo Arana desmintió que estuvieran distanciados con su ex María Susini y contó que ella había ido recientemente a verlo al teatro.

“No. No, de hecho el otro día vino acá al teatro. La obra le encantó, le pueden preguntar. Dijo: 'La voy a recomendar a todo el mundo'”, aseguró el actor.

En cuanto a los rumores de romance con la diseñadora de moda Marian Saud, Arana explicó: “La conozco, sí, la conozco. Incluso tenemos amigos en común, pero no, no estoy con Marian Saud”.

“Ella es una artista de alta costura. Yo fui convocado para su espectáculo, para su desfile de este año que hizo y no pude ser parte porque yo estaba haciendo teatro. Estoy convocado para hacer el año que viene algo con el saxo, con el desfile. Bueno, esa es la razón, porque viste a esa chica con mi perro, pero sí”, agregó al respecto.

Y sobre ese vínculo evitó definirlo como una amistad: “No sé si somos amigos, tuvo la gentileza de invitarme a su desfile”, cerró.