¡Histórico! La camiseta que Maradona rompió en el Bernabéu del '84 y sus joyas históricas del 10 salen a la venta
La de la batalla del Bernabéu: se subasta la histórica camiseta de Diego que usó en ´84 con el Barça a mejor postor. Mirá qué más se puede comprar.
El legado del “Diez” no deja de generar emoción. A casi cinco años de su partida, Diego Armando Maradona vuelve a estar en boca de todos. Desde el 28 de octubre, la casa Matchday Football Auctions abrirá una subasta mundial con objetos personales del ídolo argentino, incluyendo piezas que marcaron momentos inolvidables en su carrera.
Entre ellas, una auténtica joya: la camiseta rota que usó en la final de la Copa del Rey de 1984 cuando jugaba en el Barcelona, aquella que se convirtió en símbolo eterno de su fuego interior y su espíritu indomable.
Esa prenda, azulgrana, fabricada por Meyba, con el número 10 pintado a mano y el escudo bordado del club catalán, fue testigo de una de las batallas más recordadas del fútbol europeo: el 5 de mayo de 1984, el Barça de César Luis Menotti enfrentó al Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu. El clima era tenso, la revancha personal estaba en el aire. Meses antes, el defensor vasco Andoni Goikoetxea había fracturado el tobillo de Maradona con una brutal patada.
El partido terminó 1-0 a favor del Athletic, pero lo que quedó en la historia fue la batalla campal final. Las cámaras mostraron al “Pelusa ” con la camiseta destrozada, los ojos encendidos y el alma intacta. Esa imagen quedó grabada como el retrato perfecto del genio rebelde, el que jamás bajó los brazos.
Esa misma camiseta fue rescatada del vestuario por una empleada del club, quien la guardó como recuerdo. Décadas después, llegó a manos del actual propietario, que decidió ofrecerla al mundo. Ahora, cuarenta y un años después, esa reliquia ve nuevamente la luz. Su valor de salida es de 30 mil dólares, pero los expertos estiman que podría alcanzar cifras astronómicas.
La casa de subastas afirma que los desgarros y marcas en la tela son prueba irrefutable de su autenticidad. “Es una pieza que condensa el espíritu de Maradona: talento, furia y pasión”, explicaron desde Matchday Football Auctions.
Junto a la camiseta, se ofrecerán otros objetos de enorme valor sentimental: Uno de los aros que Diego lució durante su despedida en La Bombonera. Camisetas del Napoli y de la Selección Argentina. Accesorios personales del “10”, entre ellos botines y ropa de entrenamiento.
“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, dijo Diego aquel 10 de noviembre de 2001, frente a un estadio colmado. Dos décadas después, su legado sigue intacto, multiplicado, eterno.
Fue el último partido oficial de Maradona con la camiseta del Barcelona. Tras aquella tarde violenta y legendaria, comenzó su etapa gloriosa en el Napoli.
Dicen que si toda su carrera pudiera resumirse en una sola imagen, sería la de esa camiseta rota, símbolo del hombre que transformaba el dolor en fuego y el fútbol en arte.
La subasta durará un mes y es abierta al público global desde su web oficial. Entro otras piezas se pueden encontrar: Camiseta “Mano de Dios” (México 1986): U$S 9,28 millones (récord mundial). Camiseta Argentina vs. Brasil (Italia 1990): U$S 50.000. Camiseta Boca 1981: U$S 27.584. Camiseta Napoli 1986-87: U$S 7.500.
La presentación se hizo en El museo del fútbol, contó música a cargo de Héctor Bracamente, ex jugador y amigo de Diego, que con una guitarra toco un tema en alusión. Además, hubo un cuadro en stencil pintado por Lucas Goldman, (IG: Lucas_artist_) .