Apareció el posteo que Wanda Nara le dedicó a Enzo Fernández y desató la polémica con Valentina Cervantes

Claro que amén de esa picantísima data, luego Yanina Latorre se volcó a sus ya famosas Instagram Stories para ampliar la info a lo largo de varias jugosas publicaciones y exponer el posteo que en su momento Wanda le habría dedicado al futbolista.

"Valu lo contó en una mesa con otras mujeres de futbolistas, en la Copa América en Estados Unidos. Wanducha no tiene paz. El mensaje decía: 'Te vi caminando por el barrio. Si querés escribime'. Lo que no sabe Wanducha es que Valu lo sabe", disparó Latorre los dos primeros posteos sobre el tema. Al tiempo que agregó: "Me dicen que Valu lo contó muerta de risa y que le chupa un huevo".

IG Valentina Cervantes sobre Wanda Nara 2

No conforme con ello, Latorre continuó detallando: "Si fuera mentira, Valu me contestaría. La chiquita es viva. Ojalá se lo tire en MasterChef", mientras que analizó pensativa: "Wanda hacía lo mismo que critica de la Nipona, ¿no?".

"También me cuentan que los de MasterChef arreglaron con varios famosos que están en el reality por un mes con la ilusión de que se copen y se queden. Yo no sé qué va a pasar si se empiezan a ir, no?", volvió a preguntarse sobre la suerte de Wanda, aunque a nivel laboral. Y fue allí cuando retomó el tema Fernández - Nara - Cervantes. "Volviendo a Wanda... Hace dos años en la cancha, Enzo metió un gol y ella subió esto: 'Y si vengo a la cancha, ya sabés'", escribió la verborrágica comunicadora, dejando así al descubierto el que habría sido el picantísimo gesto de Nara hacia el integrante de la Selección Argentina en pareja con Valu, actual concursante de MasterChef Celebrity.

IG Valentina Cervantes sobre Wanda Nara 3

El día que Ángel de Brito reveló la picante interna entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

Hace unos días, Ángel de Brito sorprendió en Bondi Live al destapar una tensión inesperada detrás de cámaras en MasterChef Celebrity (Telefe). De acuerdo con el conductor, la relación entre Valentina Cervantes y Wanda Nara, anfitriona del ciclo, estaría atravesando un momento complicado.

“Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”, aseguró Ángel, dejando entrever que los roces entre ambas son más frecuentes de lo que se percibe en pantalla. Según relató, Nara suele lanzar comentarios filosos hacia los participantes, en especial hacia Maxi, y en más de una oportunidad también habría apuntado sus ironías a Valentina, quien no se quedó callada. “La cortó menos veinte”, resumió el periodista, dando a entender que la influencer decidió ponerle un límite.

Embed

De Brito amplió la información explicando que Cervantes se siente incómoda ante la actitud de la conductora. “Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar y ella dice: ‘No soy ninguna b..., calmate’. Es educada, pero tiene carácter. Esto me lo contaron los técnicos de Telefe”, contó el conductor, subrayando que Valentina no se deja amedrentar por la figura principal del programa.

La incomodidad entre ambas ya se había dejado ver días atrás, cuando protagonizaron un intercambio en el que salió a relucir el término “botinera”. Con su estilo frontal, Valentina comentó: “No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?” A lo que Wanda respondió que no, recibiendo enseguida una devolución filosa: “Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?” Sin perder la calma, Nara replicó: “Para nada”.