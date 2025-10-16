Ángel de Brito expuso detalles de la charla privada con Yanina Latorre sobre su futuro en LAM.

En los últimos días comenzó a circular que Yanina Latorre no seguirá en LAM en 2026. La propia angelita habló de eso en su programa de radio en El Observador.
En Ángel Responde, Ángel de Brito brindó detalles de la conversación que tuvo con Yanina Latorre sobre su participación en LAM.
"El año que viene dejo LAM. Es algo que ya venimos conversando con Ángel", contó la conductora de las noches de América TV.
Este jueves en Ángel Responde, su ciclo en Bondi Live, Ángel de Brito reveló cómo fue la charla que tuvo con Yanina sobre su rol en LAM y qué pasará con su silla en 2026.
El conductor decidió hablar al respecto a partir de una pregunta que le llegó de parte de un seguidor: "¿Vos le sugeriste a Yanina salir de LAM o salió de ella? Se la vio afectada".
"Yanina tenía otro problema de su vida ayer. Los que estamos en la tele tenemos problemas que no tiene que ver con un programa, el rating o lo que dicen en otros programas", aclaró.
Sobre su posible salida de LAM, Ángel explicó: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podes venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podes'".
"Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'. Y eso es todo. No pasa absolutamente nada", agregó.
Por último, Ángel dejo entrever que, si bien Yanina podría dejar LAM, hay negociaciones en curso y todavía no está dicha la última palabra. "Yo voy a ser siempre LAM", confesó la angelita cuando habló en el programa de América sobre su posible salida del ciclo.
Yanina Latorre sacudió a todos los programas y medios de espectáculo al dar a entender que podría abandonar LAM (América TV). La panelista, conocida por su estilo filoso y directo, generó un verdadero revuelo mediático con sus declaraciones, que despertaron especulaciones sobre su continuidad en el histórico ciclo conducido por Ángel de Brito.
"El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro", expresó en primer lugar.
"No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía", señaló la conductora en El Observador. Cabe recordar que ya había dejado su rol en Bondi Live para dedicarse exclusivamente a la radio y a SQP.
Además, fue más allá: tras insinuar su posible salida del clásico programa, la panelista aseguró que tiene una idea bastante clara de quién podría ser su reemplazante: "Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es muy efectiva, obvio va a hacer espectáculos, no se va a poner a pelear con Milei".