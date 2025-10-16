Ángel de Brito expuso detalles de la charla privada con Yanina Latorre sobre su futuro en LAM.

"Yanina tenía otro problema de su vida ayer. Los que estamos en la tele tenemos problemas que no tiene que ver con un programa, el rating o lo que dicen en otros programas", aclaró.

Sobre su posible salida de LAM, Ángel explicó: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podes venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podes'".

"Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'. Y eso es todo. No pasa absolutamente nada", agregó.

Por último, Ángel dejo entrever que, si bien Yanina podría dejar LAM, hay negociaciones en curso y todavía no está dicha la última palabra. "Yo voy a ser siempre LAM", confesó la angelita cuando habló en el programa de América sobre su posible salida del ciclo.

¿Quién podría reemplazar a Yanina Latorre si se va de LAM?

Yanina Latorre sacudió a todos los programas y medios de espectáculo al dar a entender que podría abandonar LAM (América TV). La panelista, conocida por su estilo filoso y directo, generó un verdadero revuelo mediático con sus declaraciones, que despertaron especulaciones sobre su continuidad en el histórico ciclo conducido por Ángel de Brito.

"El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro", expresó en primer lugar.

"No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía", señaló la conductora en El Observador. Cabe recordar que ya había dejado su rol en Bondi Live para dedicarse exclusivamente a la radio y a SQP.

Además, fue más allá: tras insinuar su posible salida del clásico programa, la panelista aseguró que tiene una idea bastante clara de quién podría ser su reemplazante: "Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es muy efectiva, obvio va a hacer espectáculos, no se va a poner a pelear con Milei".