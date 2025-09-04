Ángela Torres mandó al frente a Rusherking y reveló cómo la ruptura la dejó "seca"

Torres, visiblemente incómoda, lanzó: "Eh… bue…". Y continuó: "Entonces, yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca".

Finalmente, la artista reflexionó sobre su independencia económica desde muy chica: "Como yo siempre fui muy independiente y siempre me mantuve sola, desde muy chiquita, no estoy acostumbrada a pedir plata para comprar algo. Siempre soy yo la que paga".

A tres meses de su separación de Rusherking, Ángela Torres contó quién tomó la decisión de terminar

Tras varios meses de incertidumbre y una fuerte crisis que los alejó hacia fines del año pasado, finalmente Ángela Torres y Rusherking decidieron ponerle punto final a su relación en mayo, aunque recién oficializaron la ruptura en junio.

En un principio, la actriz y cantante -sobrina de Diego Torres- se mostró afectada en sus redes sociales, pero con el paso del tiempo retomó sus compromisos laborales y hasta se la vio compartiendo una salida nocturna con su ex, el actor Franco Masini, en un boliche, dejando entrever que estaba lista para seguir adelante.

Ya más estable emocionalmente, Ángela sorprendió recientemente al abrirse en una entrevista con Matías Martin en Urbana Play, donde habló de su presente sentimental y reveló que fue Rusherking quien tomó la iniciativa de terminar la relación. Sin dramatizar, la artista compartió cómo vivió ese momento y se mostró agradecida. “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”, deslizó.

Además, confesó que desde muy joven ha estado en pareja de forma casi continua, por lo que este período de soltería representa algo inédito en su vida. “Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Gente, se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”, se sinceró.

Durante la charla en Todo pasa, y ante una pregunta de Clemente Cancela, Ángela reflexionó sobre la duración de sus vínculos amorosos. “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no deberían haber existido, pero eso lo ves después de que terminan”, expresó con firmeza. Para cerrar, reconoció que “a veces estando ahí ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”, en clara alusión a su última relación.

