La desolada reacción de Ana ante la fuerte charla de su hermana Lowrdez Fernández con Fabiana Cantilo

Ana compartió una captura del vivo de Cantilo con Lowrdez y agregó los emojis de un corazón roto, el rostro de una mujer tapándose la cara en gesto de desacuerdo y una cara triste.

Lo cierto es que está claro que la preocupación de la familia de Lowrdez Fernández tras lo sucedido marcha un lado y la postura de la cantante sigue firme en minimizar lo ocurrido y quitarle toda responsabilidad a su pareja.

"Nosotros lo que más queremos es que ella esté bien y recapacite. Nosotros siempre vamos a estar ahí y decirle que la amo y que es para que esté bien. Tuve que alejarme porque ya no podía ayudarle, él le cambió la cabeza y al creerte una mentira te lleva a lugares súper oscuros que no ayudan. No sabíamos si estaba viva", se sinceró Ana en su contacto con la prensa sobre el vínculo con su hermana.

ana fernandez reaccion vivo fabiana cantilo lowrdez fernandez

De qué hablaron Lowrdez Fernández y Fabiana Cantilo en la madrugada

Fabiana Cantilo charló con su amiga Lowrdez Fernández de Bandana en una transmisión vía Instagram y dio detalles de lo sucedido en el departamento de su pareja Leandro García Gómez.

"¿Qué pasó? Quiero saber si estabas durmiendo cuando apareció la policía", le preguntó Cantilo. Y ella aclaró: "A vos te apareció la ambulancia, a mí de repente patadas de allanamiento. Con la frazada de tigre estaba. Tuve una angina de pu.. madre, te lo juro".

"No te creo nada esa parte", la cuestionó Fabiana. Y Lowrdez se defendió: "Yo contesté donde estaba, todo". Y la cantante le dijo: "No tengo ni idea lo que pasó, yo te entiendo porque he estado fisurada espantosamente cuando me llevaron a internar. Me fui a dormir a la clínica. Nunca forcejees en una clínica, me agarron entre cuatro y vino una jeringa y aparecí atada a la cama. ¿Quién es este novio que tenés rarísimo?".

"No tengo nada, hace rato ya. Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no me pude levantar, me quedé dormida. Estuve dos días dormida", remarcó Lowrdez sobre su vínculo con Leandro García Gómez.

"Qué horror estar ahí durmiendo y no es que aparece tu mamá, aparece la policía", dijo Cantilo. "Patada de allanamiento", le dijo Fernández. Y Fabiana le dijo: "Pero el señor te había pegado, no lo queremos al señor que pega, ¿por qué volvimos con el señor?".

"Habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado y todo eso", explicó Fernández. Y su amiga le preguntó directo: "¿No te volvió a pegar?". "No volvió por eso realmente estoy muy triste que le hayan negado (la excarcelación)", defendió la cantante a García Gómez. Y Fabiana Cantilo insistió: "¿Me lo jurás por Dios?".

"Sí. Todo bien, me dormí. El domingo me despierto a la noche y empiezo con todo este cuadro. Compró él solo los remedios, yo estaba inconsiciente de la fiebre. Para mí me agarró Covid", concluyó Lowrdez Fernández.