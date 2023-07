Se supo cómo se gana la vida de Déborah de Corral: ex novia de Gustavo Cerati, que se alejó de todo cuando murió el cantante

Déborah también salió con Charly Alberti en la década del 90, otro de los integrantes de Soda Stereo. Pero, en 2022 comenzó una relación con Gustavo que duró hasta 2006.

Cuando murió Cerati, se alejó del medio. Se fue a vivir a Estados Unidos. Desde hace unos años esta instalada en Miami y en pareja con el productor musical Gustavo Menéndez, con quien se casó en 2018.

"Me reencontré con argentinos que ya conocía como Inés Rivero y me conecté con argentinos que no conocía, latinos y algunos gringos con swing. Lo genial de Miami es que tenemos una comunidad variopinta y multilatina muy cálida, una cualidad que en otros estados ya es más difícil de encontrar", contó a la Revista Hola.

En 2022, su restaurante fue reconocido por las estrellas Michelin como uno de los mejores de Miami. "Comenzó como un sueño y se construyó con mucho esfuerzo y sacrificio. Aún - y supongo , perpetuamente - un 'work in progress' y ciertamente lejos de ser perfecto, este sueño en acción con forma de restaurante que llamamos Tigre, ha sido seleccionado entre unos pocos restaurantes de Miami por la guía Michelin", escribió en su cuenta de Instagram.

"Solo 2 restaurantes argentinos figuran en la guía (el otro es del gran Francis Mallmann, Los Fuegos). Orgullosa de mi equipo y mis socios, agradecida a esta ciudad que me abrió sus puertas y donde feliz he plantado bandera para seguir creciendo como Chef y como persona . Vamos por más ! (Hasta la primera estrella no paramos, ehhhhh)".