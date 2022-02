La nueva vida de Déborah de Corral como chef en Estados Unidos

Hoy, a un año ya de la apertura del coqueto local gastronómico en Miami, Débora de Corral le contó a Clarín cómo es su presente. “¡Tuvimos re buenas reviews! (reseñas)", señaló orgullosa: La revista Time Out calificó al restaurante como Best outdoor dining spot ("mejor lugar para cenar al aire libre"). Y el Miami Herald, como Best waterfront restaurant ("mejor restaurante frente al río/mar"). Y agregó “Me invitan a la TV y todo esto es mérito de Tigre. Acá sólo me conocen como cocinera. En Miami, Tigre es más grande que Deborah de Corral. Es muy loco lo que estoy viviendo”.