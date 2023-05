Se supo el motivo por el que Pedro Alfonso se peleó y distanció con José María Listorti

“No, por ahí lo que pasó es que quedó eso por la última película porque no funcionó como esperábamos”, reveló sobre el motivo que los distanció -la película Cantantes en Guerra- a Socios del espectáculo, El Trece.

“Pero después, no sé… Surgieron algunas cosas pero yo nunca tuve mala relación”, aclaró y sumó: “Lo que sí, hubo muchas cosas que yo sentí que no me dieron bola, en cuanto a la película. Tanto en la cuestión artística como actoral”.

“Él también estaba en la mezcla (del enojo porque no funcionó) porque era productor. Era todo una mezcla. También yo me hago cargo de esto, de lo que se genera por no responder”.

“También a veces me anulo que es como un problema mío. Yo pasé toda una etapa que quería decir algunas que no podía”, dijo.

“Sentí que hubo cosas muy puntuales que a mí me hubiese gustado hacer y como que no me dejaron. Eran cosas muy chiquititas”, finalizó.

Pedro Alfonso admitió la rotunda distancia entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Yo creo que..."

Tras el debut de Paula Chaves en la conducción de Pasaplatos Famosos (El Trece), su marido Pedro Alfonso pasó por Socios del espectáculos y habló de todo un poco, donde no dejó de lado la pelea de la madre sus hijos con Zaira Nara, producto de su relación con Facundo Pieres, ex de la ex conductora de Bake Off.

Claro que a medida que la entrevista avanzaba, hablaron de la amistad que su mujer y él supieron tener con Gustavo Conti y Ximena Capristo, que luego se enfrió por esas cosas de la vida pero no por nada en particular.

“Hay amigos a los que uno no ve todos los días y eso es por la vida, no porque estemos peleados ni nada”, explicó Alfonso. En ese momento, Nancy Duré aprovechó para consultar: “Te quiero desviar al tema Zaira Nara. Vos, en su momento, trataste de sacarle peso a la situación y dijiste que estaba todo bien, pero ahora Paula salió a decir que no”.

Fue allí cuando Pedro reconoció: “Y… está frío también”, si bien intentó salir del paso asegurando que “todo tiene arreglo”. “Son cuestiones que después pasan. Se la quiere mucho a Zaira en la familia. Es algo que está pasando, pero que con el tiempo se va a acomodar”, argumentó.

“Sinceramente yo no me meto mucho. Obvio que fue un tema que conversamos, pero la realidad es que no tanto. Tampoco estoy al pendiente y no sé mucho porque son cuestiones de ellas. Yo creo que se va a arreglar”, deslizó tímidamente Pedro Alfonso, mientras bromeó con la chance de salir a comer los cuatro. “No me jodería, no me jodería. La mejor. Fue en otra vida”, sentenció firme.