Qué famoso habría comprado la casa de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.

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¿Qué dijo Darío Cvitanich sobre el escándalo con su ex, Chechu Bonelli?

En medio del fuerte conflicto que salió a la luz con Chechu Bonelli por el cuidado de una perra que compartían desde hacía años, Darío Cvitanich decidió hablar públicamente y contar su versión de los hechos. El exfutbolista se comunicó telefónicamente con Intrusos (América TV) y explicó por qué eligió romper el silencio luego de varios días de versiones cruzadas y declaraciones públicas.

“No me gusta este circo mediático, pero me parece que tengo todo el derecho a dar mi postura”, expresó Cvitanich durante la charla con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. De esta manera, dejó en claro su malestar por la exposición mediática que tomó el conflicto con su expareja, aunque remarcó que sintió la necesidad de defenderse después de los dichos de Bonelli.

Además, el exdeportista también respaldó públicamente a los integrantes de su entorno familiar, quienes se manifestaron en redes sociales tomando posición en la disputa. “Lo que dice mi cuñada, mis hermanos y mi entorno está todo a cuenta de ellos, que vivieron muchas historias conmigo y que me han acompañado cuando yo empecé mi carrera. Ellos son una palabra autorizada para poder emitir opiniones”, sostuvo.

Más adelante, Cvitanich se refirió a la separación de la periodista y aclaró cómo manejó la situación desde el comienzo. “Siempre me manejé de una manera muy tranquila, muy transparente. Tomé una decisión hace más de un año, hice todo lo que tenía que hacer, terminé dividiendo las cosas y firmando un acuerdo de divorcio”, afirmó. Incluso, aseguró que le sorprendieron algunas declaraciones de Bonelli vinculadas a su presente sentimental. “Creo que hay algo en lo que están muy equivocados, porque yo no tengo ningún problema con que la otra persona rehaga su vida”, agregó.

Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó cuando Rodrigo Lussich le consultó directamente sobre los dichos de Chechu Bonelli, quien había deslizado públicamente que él la dejó por otra mujer. Frente a eso, Cvitanich fue contundente y negó rotundamente esa versión. “Es la primera gran mentira. Yo lo único que pedí es que se rectifique y que diga la verdad”, disparó sin vueltas.

Finalmente, el exjugador también salió a defender a su actual pareja, Ivana Figueiras, quien quedó envuelta en la polémica luego de las acusaciones mediáticas. “Ivana apareció en mi vida mucho tiempo después de mi separación. Tengo que defender mi nombre y el nombre de mi pareja, que se tuvo que bancar el hate de mucha gente”, concluyó.