Pedro Alfonso admitió la rotunda distancia entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Yo creo que..."

“Hay amigos a los que uno no ve todos los días y eso es por la vida, no porque estemos peleados ni nada”, explicó Alfonso. En ese momento, Nancy Duré aprovechó para consultar: “Te quiero desviar al tema Zaira Nara. Vos, en su momento, trataste de sacarle peso a la situación y dijiste que estaba todo bien, pero ahora Paula salió a decir que no”.

Fue allí cuando Pedro reconoció: “Y… está frío también”, si bien intentó salir del paso asegurando que “todo tiene arreglo”. “Son cuestiones que después pasan. Se la quiere mucho a Zaira en la familia. Es algo que está pasando, pero que con el tiempo se va a acomodar”, argumentó.

“Sinceramente yo no me meto mucho. Obvio que fue un tema que conversamos, pero la realidad es que no tanto. Tampoco estoy al pendiente y no sé mucho porque son cuestiones de ellas. Yo creo que se va a arreglar”, deslizó tímidamente Pedro Alfonso, mientras bromeó con la chance de salir a comer los cuatro. “No me jodería, no me jodería. La mejor. Fue en otra vida”, sentenció firme.

La llamativa respuesta de Paula Chaves cuando le preguntaron por la posibilidad de reconciliarse con Zaira Nara y La China Suárez

En una nota con Implacables (El Nueve), Paula Chaves habló sobre su relación con Zaira Nara y la China Suárez, con quienes se distanció por diferentes razones.

"¿Qué te pasa cuando se dice que te peleaste con Zaira o que te peleaste con la China y que está todo mal?”, le preguntó el notero del programa de Susana Roccasalvo.

“Ya dije lo que tenía que decir y es una cuestión nuestra, de nuestra intimidad”, afirmó, tajante, evitando polemizar sobre su vínculo con Zaira y la China.

Paula reiteró que no quiere tocar más el asunto. “Yo creo que con lo que dije está bien y no quiero seguir ahondando en el tema”, insistió la modelo, esquiva con el tema.

En el cierre de la nota, el cronista le consultó si ya no había vuelta atrás. Paula sorprendió con su postura. “No, nunca se sabe en la vida”, sentenció.