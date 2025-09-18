Venus sextil Marte: 6 signos que van a tener ideas geniales... y ganas de chapar también

Hay días en los que todo parece apagado… y otros en los que, de repente, todo prende fuego. Este finde, con el sextil Venus-Marte, se enciende ese tipo de energía que hace que las ideas broten solas y, de paso, el corazón lata un poco más fuerte.
Inspiración, chispa y un poquito de romanticismo descontrolado con Venus sextil Marte. Una mezcla peligrosa (y hermosa).
Venus sextil marte: Crear también es dejarse tocar el corazón. Foto: internet.
Venus habla de lo que nos da placer y Marte de cómo lo buscamos. Cuando se entienden, como ahora, aparecen las ganas de crear, de conectar, de animarte a eso que venías postergando. Y también, por qué no, de besar a alguien.
A veces pensamos que “crear” es para artistas, pero no: crear también es armar una playlist que te saque sonrisas, cocinar con amor, decorar tu rincón favorito o escribirle a alguien que extrañás. Todo eso vale, todo eso cuenta.
Este sextil viene a recordarte que no hace falta ser brillante para crear cosas hermosas, solo hace falta sentir. Y eso, justo ahora, está más disponible que nunca.
Hacer por placer, no por obligación. Vivimos corriendo, cumpliendo, apurándonos para “llegar”. Pero esta energía es distinta: suave, juguetona, entusiasta.
Quizás aparezca una idea que hace semanas venía escondida, o simplemente recuperes las ganas de compartir algo tuyo sin miedo al juicio.
Es buen momento para animarte a retomar eso que dejaste en pausa, sin exigencias, sin presión.
Inspiración que también se besa El dato que nadie dice pero todos sienten: cuando aparece la chispa creativa, suele aparecer también la chispa del deseo.
No es casualidad: Venus es placer y Marte es acción, así que este sextil junta las ganas de hacer con las ganas de amar.
La musa baja, sí… pero no viene sola: trae sonrisas, piel y alguna que otra mariposa en la panza.
Y aunque no aparezca “el gran amor”, podés vivir momentos dulces, coqueteos sin culpa, o simplemente vínculos que te hagan bien sin pedir nada a cambio.
Este tránsito no es para estar solo en un rincón esperando inspiración divina:
las ideas se encienden más cuando hay conexión emocional.
Juntate con personas que te inspiren, que te abracen en tus rarezas, que te hagan reír sin filtro. Puede salir una gran idea de eso… o una gran historia de amor (y las dos son igual de válidas).
Libra: Inspiración compartida, vínculos que impulsan. Van a brillar cuando crean en equipo.
Aries: Ideas rápidas y decisión para llevarlas a cabo. No se quedan solo soñando.
Piscis: Emociones dulces que se transforman en arte, música, palabras o gestos hermosos.
Leo: Seguridad y creatividad en alto. Ideal para mostrarse y dejar huella.
Cáncer: Más expresivos de lo habitual. Ideas que nacen directo del corazón.
Sagitario: Motivación a pleno. Deseo de crear y compartir sin miedo al ridículo.
¿Este tránsito favorece la creatividad?
Sí, potencia tanto la inspiración como la iniciativa para concretar lo que imaginás.
¿Qué hacer si no me siento creativo?
Juntarte con gente que te inspire puede encender esa chispa dormida.
¿Puede mejorar mi ánimo?
Sí, trae entusiasmo, ligereza y ganas de disfrutar cosas simples.