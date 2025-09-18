Venus sextil Marte: los 5 signos que van a prender fuego el finde (con besos incluidos)

No siempre el deseo es cómodo. A veces quema, confunde, asusta. Pero este finde, con el sextil Venus-Marte, la historia cambia: el fuego está, pero no quema. Se siente más como una manta calentita que como una hoguera descontrolada.
El deseo se pone dulce y decidido. Algunos signos van a estar para el chape, la pasión… o todo junto, con Venus sextil Marte.
Venus sextil Marte: el deseo deja de doler y empieza a abrazar. Foto: Ideogram.
Venus habla de lo que amamos y Marte de cómo lo vamos a buscar. Cuando se llevan bien como ahora, el deseo se vuelve amable y las ganas no vienen con culpa. Y eso, después de tanto drama, se agradece.
Nos vendieron la idea de que lo intenso es mejor. Que si no hay celos, tensión o sufrimiento, no vale.
Este tránsito llega a susurrarte lo contrario: podés sentir mucho sin salir lastimado. Quizás sientas ganas de acercarte a alguien que venías mirando de lejos, o simplemente disfrutes más los abrazos, los mates, los pequeños gestos de cariño. El fuego sigue ahí, solo que ahora quema lindo.
También es buen momento para moverse: tomar decisiones, invitar a alguien, animarte a mostrar lo que querés. La clave está en que no hace falta forzar nada para que funcione.
Este sextil dice: “andá por lo que deseás, pero con placer, no con presión”. Y eso aplica tanto para una cita como para ese proyecto que tenés cajoneado hace meses.
Aries: Encendidos, con ganas de todo. Ideal para hacer ese movimiento que venían pateando.
Leo: Magnetismo en las nubes. Si alguien les gusta, van a brillar sin forzarlo.
Libra: Charla fácil, sonrisas que prenden fuego. Ideal para coquetear sin drama.
Cáncer: Más sueltos y receptivos. Las emociones se sienten más livianas.
Sagitario: Motivación a pleno. Ideal para dar el primer paso y dejar de esperar señales.
¿Qué es el sextil Venus-Marte?
Un aspecto armónico que une lo que deseamos (Venus) con cómo actuamos (Marte).
¿Cuánto dura esta energía?
Se siente unos días antes y después del momento exacto del sextil.
¿Sirve para iniciar vínculos?
Sí, porque hay impulso, ternura y cero drama. Ideal para empezar algo lindo.