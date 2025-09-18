En vivo Radio La Red
Venus
Marte
ASTROLOGÍA

Venus sextil Marte: los 5 signos que van a prender fuego el finde (con besos incluidos)

El deseo se pone dulce y decidido. Algunos signos van a estar para el chape, la pasión… o todo junto, con Venus sextil Marte.

Venus sextil Marte: el deseo deja de doler y empieza a abrazar. Foto: Ideogram.

No siempre el deseo es cómodo. A veces quema, confunde, asusta. Pero este finde, con el sextil Venus-Marte, la historia cambia: el fuego está, pero no quema. Se siente más como una manta calentita que como una hoguera descontrolada.

Ranking de los signos más apasionados del inicio de la primavera

Venus habla de lo que amamos y Marte de cómo lo vamos a buscar. Cuando se llevan bien como ahora, el deseo se vuelve amable y las ganas no vienen con culpa. Y eso, después de tanto drama, se agradece.

Venus sextil Marte: No todo amor tiene que doler

Nos vendieron la idea de que lo intenso es mejor. Que si no hay celos, tensión o sufrimiento, no vale.

Este tránsito llega a susurrarte lo contrario: podés sentir mucho sin salir lastimado. Quizás sientas ganas de acercarte a alguien que venías mirando de lejos, o simplemente disfrutes más los abrazos, los mates, los pequeños gestos de cariño. El fuego sigue ahí, solo que ahora quema lindo.

image
Venus sextil marte: Cuando el fuego calienta pero no quema. Foto: Ideogram.

Acción sin empujar (y sin caretas)

También es buen momento para moverse: tomar decisiones, invitar a alguien, animarte a mostrar lo que querés. La clave está en que no hace falta forzar nada para que funcione.

Este sextil dice: “andá por lo que deseás, pero con placer, no con presión”. Y eso aplica tanto para una cita como para ese proyecto que tenés cajoneado hace meses.

Los 5 signos que más van a sentirlo

Aries: Encendidos, con ganas de todo. Ideal para hacer ese movimiento que venían pateando.

Leo: Magnetismo en las nubes. Si alguien les gusta, van a brillar sin forzarlo.

Libra: Charla fácil, sonrisas que prenden fuego. Ideal para coquetear sin drama.

Cáncer: Más sueltos y receptivos. Las emociones se sienten más livianas.

Sagitario: Motivación a pleno. Ideal para dar el primer paso y dejar de esperar señales.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el sextil Venus-Marte?

Un aspecto armónico que une lo que deseamos (Venus) con cómo actuamos (Marte).

¿Cuánto dura esta energía?

Se siente unos días antes y después del momento exacto del sextil.

¿Sirve para iniciar vínculos?

Sí, porque hay impulso, ternura y cero drama. Ideal para empezar algo lindo.

