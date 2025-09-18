Venus sextil Marte: los 5 signos que van a prender fuego el finde (con besos incluidos)

image Venus sextil marte: Cuando el fuego calienta pero no quema. Foto: Ideogram.

Acción sin empujar (y sin caretas)

También es buen momento para moverse: tomar decisiones, invitar a alguien, animarte a mostrar lo que querés. La clave está en que no hace falta forzar nada para que funcione.

Este sextil dice: “andá por lo que deseás, pero con placer, no con presión”. Y eso aplica tanto para una cita como para ese proyecto que tenés cajoneado hace meses.

Los 5 signos que más van a sentirlo

Aries: Encendidos, con ganas de todo. Ideal para hacer ese movimiento que venían pateando.

Leo: Magnetismo en las nubes. Si alguien les gusta, van a brillar sin forzarlo.

Libra: Charla fácil, sonrisas que prenden fuego. Ideal para coquetear sin drama.

Cáncer: Más sueltos y receptivos. Las emociones se sienten más livianas.

Sagitario: Motivación a pleno. Ideal para dar el primer paso y dejar de esperar señales.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el sextil Venus-Marte?

Un aspecto armónico que une lo que deseamos (Venus) con cómo actuamos (Marte).

¿Cuánto dura esta energía?

Se siente unos días antes y después del momento exacto del sextil.

¿Sirve para iniciar vínculos?

Sí, porque hay impulso, ternura y cero drama. Ideal para empezar algo lindo.