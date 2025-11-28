AUH diciembre: el extra que se suma a la Tarjeta Alimentar y cómo activarlo

Monto total AUH: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención anual (20%): $24.493

Este ajuste mensual tiene un impacto directo en hogares monoparentales y familias numerosas, donde la AUH se constituye como uno de los ingresos centrales.

AUH por discapacidad: nuevo monto en diciembre

La AUH por discapacidad también se actualiza con movilidad y conserva un valor superior al de la AUH general. Desde diciembre, los montos quedan así:

Monto total: $398.697

Pago mensual (80%): $318.957,60

Retención (20%): $79.739,40

Quienes cobran esta prestación deben presentar la Libreta AUH con los mismos requisitos de salud, vacunación y escolaridad.

Nuevo monto de la AUE en diciembre 2025

La Asignación Universal por Embarazo mantiene el mismo valor que la AUH y también se actualiza a $122.467.

Monto total AUE: $122.467

Pago mensual: $97.974

Retención: $24.493

La AUE se paga desde la semana 12 de embarazo y continúa hasta el nacimiento, bajo el mismo esquema de retención que la AUH.

AUH y Tarjeta Alimentar: así queda el ingreso total en diciembre

Además del aumento, ANSES recordó que las titulares de AUH y AUE reciben la Tarjeta Alimentar, programa administrado por el Ministerio de Capital Humano destinado a la compra de alimentos esenciales. Si bien los montos no aumentan desde 2024, combinados con la nueva AUH generan un ingreso superior.

Ingresos totales en diciembre 2025 según cantidad de hijos:

Familias con 1 hijo o embarazo

AUH/AUE: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $150.224

Familias con 2 hijos

AUH: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

AUH: $293.922

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $401.984

La Tarjeta Alimentar sigue siendo el refuerzo alimentario más significativo para los sectores con menores ingresos, especialmente en un contexto de suba continua de precios.

¿Qué pasa con el 20% retenido de la AUH?

La retención del 20% se mantiene sin cambios. ANSES la descuenta todos los meses y la devuelve una vez al año cuando la familia presenta la Libreta AUH o el formulario PS 1.47.

La Libreta certifica tres aspectos obligatorios:

Asistencia escolar

Controles de salud

Calendario de vacunación

Quienes ya presentaron la Libreta 2024 están recibiendo el acumulado entre junio y diciembre. Los que todavía no lo hicieron tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, de lo contrario pierden el derecho a cobrar la totalidad retenida.