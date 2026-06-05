El video del picante ida y vuelta de Flor de la V y Nora Colosimo por el Martín Fierro a Wanda Nara

"Desfilamos con Nora. Fuerte aplauso, ahora entienden por qué la hija es una estrella gente. ¿Qué es de la vida de Wanda que no sabemos nada?", agregó con picardía.

Y luego le consultó por la polémica del Martín Fierro: "Es increíble la carrera que hizo tu hija, ganó el Martín Fierro, todas odiadas viste... ¿Quedaron con una sangre el en ojo, contame qué pasó ese día?".

A lo que Nora Colosimo comentó en defensa de la estatuilla a su hija: "Ella estaba feliz, yo también, salí a defenderla y disfrutando, lo ganó en buena ley", aseguró con firmeza soriendo y ante el aplauso de la gente.

nora colosimo flor de la v sex 2

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Nora Colosimo le respondió a Mirtha Legrand por su crítica al Martín Fierro a Wanda Nara

Nora Colosimo bancó a su hija Wanda Nara después de la picante acusación de Mirtha Legrand por el Premio Martín Fierro a mejor conductora, cuando en una conferencia de prensa la diva puso en duda el por qué de la elección de la mediática como mejor conductora de la tevé.

"¿Piensa que Wanda fue la mejor conductora del año pasado?", le preguntaron. A lo que Mirtha Legrand disparó: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ahí".

Y agregó: "Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio, así fue, ¿no?". Y luego le consultaron: "¿Quién debería haber ganado el premio del Martín Fierro a la Mejor conductora este año?". Y la conductora respondió con seguridad: "Mirtha Legrand".

Posteriormente, en una nota con Desayuno Americano (América Tv), quien le contestó a Chiquita fue Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien bancó la elección de su hija en la tan comentada terna.

"Habló Mirtha Legrand de la premiación a Wanda y dijo que está un poco arreglado eso", le comentó el cronista. A lo que la madre de Wanda sentenció sin entrar en polémica con la animadora: "Bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera, está bien", cerró firme.