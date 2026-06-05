El video del picante ida y vuelta de Flor de la V y Nora Colosimo por el Martín Fierro a Wanda Nara

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, vivió una noche de jueves muy divertida acompañada de un grupo de amigas al hacerse presente en la función de la obra Sex donde se celebró el séptimo aniversario de la pieza de José María Muscari.
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Nora Colosimo fue a ver la obra Sex con amigas y Flor de la V la hizo participar del show con un divertido diálogo delante del público.
Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, vivió una noche de jueves muy divertida acompañada de un grupo de amigas al hacerse presente en la función de la obra Sex donde se celebró el séptimo aniversario de la pieza de José María Muscari.
En ese contexto, Flor de la V aprovechó la presencia de la mamá de Wanda Nara dentro del público y se dio un divertido ida y vuelta a la vista de los presentes donde la actriz le recordó la reciente polémica que se generó en torno al Premio Martín Fierro a su hija como mejor conductora por su labor en MasterChef Celebrity (Telefe).
"Me muero Nora Colosimo, la mamá de Wanda gente. Vení, dame un beso que somos dos chicas del espectáculo. Mirá lo que sos", exclamó Flor al ver a la madre de Wanda entre el público.
"Desfilamos con Nora. Fuerte aplauso, ahora entienden por qué la hija es una estrella gente. ¿Qué es de la vida de Wanda que no sabemos nada?", agregó con picardía.
Y luego le consultó por la polémica del Martín Fierro: "Es increíble la carrera que hizo tu hija, ganó el Martín Fierro, todas odiadas viste... ¿Quedaron con una sangre el en ojo, contame qué pasó ese día?".
A lo que Nora Colosimo comentó en defensa de la estatuilla a su hija: "Ella estaba feliz, yo también, salí a defenderla y disfrutando, lo ganó en buena ley", aseguró con firmeza soriendo y ante el aplauso de la gente.
Nora Colosimo bancó a su hija Wanda Nara después de la picante acusación de Mirtha Legrand por el Premio Martín Fierro a mejor conductora, cuando en una conferencia de prensa la diva puso en duda el por qué de la elección de la mediática como mejor conductora de la tevé.
"¿Piensa que Wanda fue la mejor conductora del año pasado?", le preguntaron. A lo que Mirtha Legrand disparó: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ahí".
Y agregó: "Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio, así fue, ¿no?". Y luego le consultaron: "¿Quién debería haber ganado el premio del Martín Fierro a la Mejor conductora este año?". Y la conductora respondió con seguridad: "Mirtha Legrand".
Posteriormente, en una nota con Desayuno Americano (América Tv), quien le contestó a Chiquita fue Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien bancó la elección de su hija en la tan comentada terna.
"Habló Mirtha Legrand de la premiación a Wanda y dijo que está un poco arreglado eso", le comentó el cronista. A lo que la madre de Wanda sentenció sin entrar en polémica con la animadora: "Bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera, está bien", cerró firme.