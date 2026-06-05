Perfil bajísimo y una relación incondicional: así es la historia que pocos conocen del hijo del Indio Solari

En ese sentido, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota rompió el hermetismo en contadas oportunidades para difundir material visual en el que aparece su hijo, priorizando generalmente las capturas del pasado.

Entre las publicaciones más contemporáneas, se destaca una fotografía donde se lo puede ver disfrutando de un momento ameno y distendido junto a su esposa Virginia y el joven en el living de su residencia.

Respecto a la elección del nombre para su hijo, el vocalista contó los motivos en una entrevista para la revista Rolling Stone: “Me gustaba Bruno, algo italiano que pegue con el Solari. Pero los nombres tienen cada significado…”, remarcó el artista apelando a su tradicional retórica enigmática.

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Qué dice el parte oficial sobre la muerte del Indio Solari

Se conoció el parte oficial que confirmó la triste noticia de la muerte del cantante el Indio Solari a los 77 años. La información fue difundida alrededor de las 9 por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Ituzaingó.

“Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identif. popularmente como Indio Solari, padecía mal de Parkinson, UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte”, expresó el comunicado oficial.

La muerte del artista se produjo en la madrugada del viernes 5 de junio cuando se encontraba junto a su familia en la casa. En el lugar se montó un operativo de rigor ante estos casos y muchos fanáticos del Indio se hicieron presentes en la zona alertados por la triste noticia.

En 2016, el Indio Solari revelaba por primera vez que tenía Parkinson y desde hace varios años dejó de salir al escenario en los shows de su banda, Los fundamenlistas del aire acondicionado.