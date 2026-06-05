El desgarrador gesto de un fan en la casa del Indio Solari que impactó a todos

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En ese contexto, Fernando Molinero, periodista y conductor de La Viola (TN), compartió al aire una escena sencilla, pero cargada de simbolismo. Desde las inmediaciones de la casa del artista, relató un episodio que expuso con claridad el impacto emocional que provocó la muerte del músico.

“No sé si ven esa flor que dejaron ahí en la puerta. De repente apareció un muchacho de unos 40 y pico de años que se acercó en silencio y dejó una flor. Tenía una cara de abatido. Imagínense lo que va a ser en las próximas horas”, expresó el cronista, notablemente afectado por el momento que estaba cubriendo.

La imagen de ese fanático acercándose sin decir una palabra para rendir homenaje a su ídolo se convirtió en una de las primeras postales de una despedida que promete convocar a miles de personas. El legado del Indio Solari dejó una huella imposible de ignorar y su ausencia abrió un vacío enorme entre quienes hicieron de sus canciones una parte fundamental de sus vidas.

Con el correr de las primeras horas, cada vez más seguidores comenzaron a acercarse a la propiedad del cantante. Muchos llegaron visiblemente emocionados, atravesados por la tristeza y sin poder ocultar las lágrimas frente a una pérdida que todavía cuesta dimensionar.

fan deja un flor en la puerta de la casa del Indio Solari tras su muerte - captura TN

Cuál fue la reacción de Mario Pergolini al enterarse de la muerte del Indio Solari en pleno aire

La muerte de Carlos "Indio" Solari generó una fuerte conmoción en distintos ámbitos y sorprendió incluso a quienes seguían de cerca su trayectoria desde hace décadas. Uno de los momentos más impactantes se vivió este viernes durante la transmisión de No preguntes por Rusia, el ciclo que conduce Mario Pergolini por Vorterix, cuando la noticia fue confirmada desde Desayuno Americano (América TV) mientras el programa estaba al aire.

Visiblemente afectado por la triste noticia, Pergolini interrumpió la charla que mantenía con Gonzalo Bonadeo para compartir su reacción. “Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo”, expresó con evidente sorpresa.

A medida que procesaba la información, el conductor dejó en claro el impacto personal que le provocaba la noticia. “Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos, todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo”, señaló, antes de quedar unos segundos en silencio, reflejando la emoción del momento.

Todavía desconcertado por la coincidencia, agregó: “Qué loco, no lo tenía tan... Bueno, disculpame, me impacta la noticia porque es inesperada. De hecho empezamos el programa hoy como viernes con los Redondos, te juro, empezamos con los Redondos de Ricota, todo el día”.

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La situación tomó un tono aún más llamativo cuando recordó algo que había mostrado apenas instantes antes al aire. “Increíble, hasta puse...”, alcanzó a decir, mientras uno de sus compañeros completó la frase: “Fotos tuyas con él”.

Entonces, Pergolini retomó la palabra y explicó la coincidencia que lo tenía completamente sorprendido. “Sí, justo mostré esta foto que tengo acá, perdoname, Gonzalo, que te estoy desmontando el sentido lógico que tenía esta nota. Justo mostré esta foto hoy. Estoy pero impactado de la noticia y de la coincidencia del momento”, confesó.

La escena, cargada de espontaneidad y emoción, dejó al descubierto el enorme respeto que el conductor sentía por el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una figura que marcó a generaciones y cuya partida provocó una profunda tristeza en el ambiente artístico y cultural.