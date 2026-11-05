Alerta por un cambio brusco en el clima del AMBA: qué dice el pronóstico para este viernes y el fin de semana largo

El fenómeno estará asociado al avance de un frente frío que provocará una rotación del viento hacia el sector sur y permitirá el ingreso de una masa de aire considerablemente más fría. Este cambio generará una caída rápida de las temperaturas y una sensación térmica inferior a la de los días anteriores, por lo que se recomienda tener abrigo a mano y prestar atención a las condiciones meteorológicas antes de realizar actividades al aire libre.

El avance de un frente frío modificará las condiciones del tiempo. (Foto: creada por IA)

Cómo estará el clima el sábado

El sábado 7 continuará la inestabilidad, especialmente durante las primeras horas del día. El pronóstico contempla la posibilidad de lluvias débiles y lloviznas aisladas, principalmente en sectores del oeste y del sur del conurbano bonaerense.

Uno de los factores más importantes será la intensidad del viento proveniente del sur, con ráfagas estimadas entre 45 y 60 kilómetros por hora. Ante este escenario, será conveniente asegurar macetas, muebles y otros objetos que puedan desplazarse por la acción del viento en balcones, terrazas y patios.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de entre 17 y 19 grados, aunque la sensación térmica podría ubicarse por debajo de esos valores debido al viento y la humedad. Con el avance de la jornada, las precipitaciones tenderán a disminuir, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto y el ambiente continuará fresco.

Cuándo mejora el tiempo en el AMBA: el pronóstico para el domingo

La mejora más importante llegará el domingo 8 de noviembre, cuando se espera una jornada con cielo despejado, sin precipitaciones y un progresivo ascenso de las temperaturas. De acuerdo con el pronóstico citado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los valores térmicos oscilarían entre los 9 grados de mínima y los 21 grados de máxima.

El frío se sentirá especialmente durante la mañana y en las localidades más alejadas del centro porteño, donde las temperaturas podrían descender por debajo de los 9 grados. Durante la tarde, la presencia del sol favorecerá una recuperación térmica y permitirá disfrutar de condiciones más agradables para las actividades al aire libre.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el lunes

El comienzo de la próxima semana mantendría la tendencia hacia condiciones más estables. Para el lunes 9 de noviembre se anticipa cielo despejado y temperaturas que podrían ubicarse entre los 13 y los 23 grados, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

De esta manera, el fin de semana tendrá dos escenarios claramente diferenciados: viernes y sábado con lluvias, viento intenso y descenso térmico, y domingo con sol y una recuperación gradual de las temperaturas.