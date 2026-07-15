La Bruja que ya acertó dos veces con la Selección argentina anticipó qué pasará ante Inglaterra

La lectura general, de acuerdo con la tarotista, es positiva para la Albiceleste y está marcada por una fuerte energía de festejo y clasificación a la final del Mundial.

Además, Marcela López se animó a ir más allá y señaló los momentos del encuentro en los que, según su interpretación, existe una mayor probabilidad de gol para Argentina. El primer tramo favorable aparecería entre los minutos 18 y 24, mientras que otra ventana importante se abriría sobre el cierre de la primera etapa, entre el 37 y el tiempo agregado.

Para el segundo tiempo, la Bruja del Camino marcó dos momentos clave: entre los minutos 56 y 65 y, especialmente, entre el 74 y el 82, franja en la que visualiza el gol que podría definir la historia. En caso de que el marcador continúe igualado, también dejó abierta una última posibilidad entre los minutos 86 y el cierre del encuentro.