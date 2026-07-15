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La Bruja que ya acertó dos veces con la Selección argentina anticipó qué pasará ante Inglaterra

La tarotista salteña, conocida como la Bruja del Camino, volvió a anticipar un resultado favorable para la Albiceleste y hasta se animó a señalar los minutos en los que podrían llegar los goles ante Inglaterra.

15 jul 2026, 10:40
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La Bruja que ya acertó dos veces con la Selección argentina anticipó qué pasará ante Inglaterra

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La Bruja que ya acertó dos veces con la Selección argentina anticipó qué pasará ante Inglaterra

Cada vez que la Selección argentina sale a la cancha en este Mundial 2026, las redes sociales se llenan de consultas para una misma persona: Marcela López, la tarotista salteña conocida popularmente como la Bruja del Camino, que ganó notoriedad por anticipar resultados y situaciones puntuales de la Albiceleste.

La expectativa no es casual. La vidente acumula dos pronósticos acertados que llamaron la atención de los hinchas. El más impactante fue el del encuentro frente a Egipto, cuando aseguró que Argentina lograría revertir un 2-0 adverso en el tramo final del partido, una situación que terminó ocurriendo y la convirtió en una de las figuras más comentadas en las redes.

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Más tarde volvió a acertar con su lectura sobre el cruce ante Suiza, por lo que sus palabras sobre la semifinal frente a Inglaterra comenzaron a generar una enorme expectativa entre los seguidores del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

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Según explicó, las cartas muestran un inicio complicado y cargado de tensión, con un partido muy disputado y sin un dominador claro durante los primeros minutos. Sin embargo, aseguró que con el correr del encuentro la Selección argentina logrará imponer su experiencia y manejar el desarrollo del juego para inclinar la balanza a su favor.

La lectura general, de acuerdo con la tarotista, es positiva para la Albiceleste y está marcada por una fuerte energía de festejo y clasificación a la final del Mundial.

Además, Marcela López se animó a ir más allá y señaló los momentos del encuentro en los que, según su interpretación, existe una mayor probabilidad de gol para Argentina. El primer tramo favorable aparecería entre los minutos 18 y 24, mientras que otra ventana importante se abriría sobre el cierre de la primera etapa, entre el 37 y el tiempo agregado.

Para el segundo tiempo, la Bruja del Camino marcó dos momentos clave: entre los minutos 56 y 65 y, especialmente, entre el 74 y el 82, franja en la que visualiza el gol que podría definir la historia. En caso de que el marcador continúe igualado, también dejó abierta una última posibilidad entre los minutos 86 y el cierre del encuentro.

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