El fuerte descargo de Verónica Ojeda por las burlas a su hijo Dieguito Fernando: "Ya no lo tolero más"

En ese contexto, De Brito lanzó una frase que reflejó el clima del momento: “Estamos rotos de la cabeza”.

Ojeda también hizo hincapié en el estado emocional de su hijo y en el impacto que estas situaciones tienen en su salud: “Él tiene un trastorno específico del lenguaje y un rasgo de autismo y la ansiedad que la gente le está provocando lo perjudica por eso yo estoy saliendo a hablar, la tiene que cortar”.

Además, destacó el acompañamiento profesional que recibe el niño y el rol clave del entorno cercano: “Lo estamos tratando con profesionales, hablándole mucho, conteniendo mucho; y aparte otra cosa, el apellido Maradona pesa un montón y eso magnifica”.

En contraste, valoró el apoyo que encuentra en el ámbito escolar: “En la escuela no es el problema, el problema es la sociedad”.

Finalmente, reveló un episodio que refleja el impacto de la exposición digital en su hijo: “Él me mostró un video de él en TikTok y le tuve que explicar que todo eso era mentira”. Y cerró con un mensaje claro y desesperado: “Todos los días es esto, por eso digo basta”.



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¿Qué graves secuelas sufre Verónica Ojeda tras operarse con Aníbal Lotocki?

Verónica Ojeda se refirió, a principios del año pasado, al delicado estado de salud que arrastra tras haberse realizado intervenciones con Aníbal Lotocki, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

La ex pareja de Diego Armando Maradona describió con crudeza el impacto físico que le dejaron esos procedimientos y cómo afectan su vida cotidiana. “Por culpa de Lotocki me duele todo el cuerpo, tengo muchos dolores, cada día más. Estoy recontra controlada pero los días con mucha humedad me duelen las piernas y glúteos”, expresó.

Lejos de mejorar, los síntomas se intensifican con el paso del tiempo. “Es terrible el dolor, hay días que tengo que dormir boca abajo y me agarra un ardor como que me está quemando el cuerpo adentro. Los médicos me dicen que no puedo hacer gimnasia de alto impacto y aparatos, puedo hacer algo tranqui y leve”, detalló.

Ojeda también reconoció cómo esta situación cambió su relación con la estética: “Me encantaban las cirugías y de repente no puedo hacerme nada”. En ese sentido, recordó el impacto que le generó la muerte de Silvina Luna en 2023, otra de las pacientes del mismo médico: “Me dolió mucho lo que le pasó a Silvina Luna y ahí dije: ‘basta de botox, basta de todo, tengo que ser como soy’”.

Con una mirada más reflexiva, agregó: “Antes era recontra estética y ahora si tengo celulitis o estrías, tengo, soy como soy, no me importa”.

Además, aprovechó para dejar un mensaje directo a otras mujeres: “Lo digo para las chicas que no lo hagan, hagan gimnasia y coman sano, sino pasa como a mí que tengo 47 años y tengo estas cosas. No puedo hacer gimnasia o cosas que me gustan, es duro”.

En esa misma línea, lanzó una advertencia contundente: “No se metan con cualquier persona, después se van a arrepentir de verdad como lo estoy yo”.

Finalmente, reveló que su cuadro no tendría solución médica: “Fui a ver un médico a Estados Unidos y me ha dicho: ‘dejalo así como están porque los granulomas están encapsulados, no hagas nada’”. Con firmeza, cerró con un pedido de justicia: “Que Lotocki siga preso y Justicia por las chicas que están sufriendo”.