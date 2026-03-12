Dalma Maradona sorprendió al mostrar fotos inéditas de Roma y le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños

En otro tramo del mensaje, la actriz se refirió al amor que experimentó desde que supo que estaba embarazada y aseguró que su hija superó cualquier imagen o expectativa que había imaginado antes de su nacimiento. “Siempre te voy a repetir que no estás ni cerca de ser lo que yo imaginaba, porque sos muchísimo más”, escribió con orgullo.

Además, la hermana de Gianinna Maradona aprovechó el posteo para describir algunas de las cualidades que más admira de su hija. “Qué hermosa persona sos. Tan sensible, tan atenta, tan exigente y una de las personas más graciosas que conozco. Tu humor es lo mejor de este planeta”, expresó.

Roma en la panza foto 2

En el mismo texto, Dalma también resaltó el vínculo de Roma con su hermana menor y el rol que cumple dentro de la familia. “Sos la mejor hermana mayor que vi en mi vida. A mi bailarina y cantante preferida, que sepas que verte crecer es el privilegio más grande de mi vida”, agregó.

Sobre el final del posteo, la actriz dejó en claro el profundo orgullo y amor que siente por su hija. “Te amo, te admiro, te celebro y hoy festejo mis 7 años de mamá junto a vos”, concluyó.

Tal como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, el mensaje no tardó en llenarse de "likes" y comentarios de seguidores y colegas, quienes se sumaron a los saludos y destacaron la ternura de las palabras dedicadas a Roma.

IG Dalma Maradona cumple 7 de Roma

Por qué Dalma Maradona no quiere mostrar el rostro de sus hijas

A casi ocho años de haberse casado con Andrés Caldarelli, Dalma Maradona construyó una vida familiar que hoy gira alrededor de sus dos hijas: Roma, de 7 años, y Azul, de 3 años y medio. Desde el nacimiento de ambas, la actriz tomó una determinación que sostiene hasta la actualidad: mantener a las niñas alejadas de la exposición pública y evitar mostrar sus rostros en redes sociales o medios.

Esa postura, sin embargo, no pasó desapercibida. Con el paso del tiempo, Dalma recibió distintos cuestionamientos de usuarios en redes sociales que le reprochan no compartir fotos de sus hijas. Para muchos seguidores, el hecho de ser hija de Diego Armando Maradona generó la expectativa de que ella replicara el mismo nivel de exposición familiar que el ídolo tuvo con ella y con Gianinna.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV) en julio de 2025, la actriz se refirió a esta decisión y explicó qué la llevó a tomar esa postura. Durante la entrevista también habló sobre cómo viven sus hijas el hecho de ser nietas de Maradona, aunque aclaró que todavía no logran dimensionar lo que eso significa. “Es como yo, que cuando era chica decía ‘mi papá juega un poco bien al fútbol’”, comentó con humor al recordar su propia infancia.

En medio de la charla, Dalma también fue consultada por otros escándalos mediáticos recientes, entre ellos los que involucran a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi. En ese contexto, remarcó la importancia de proteger a los más chicos cuando las historias privadas se vuelven públicas y sostuvo que “alguien debe pensar en los nenes”, reafirmando así su mirada sobre la exposición familiar.

Embed

Sobre las críticas que recibe por su postura, la actriz fue directa: “Me critican porque no muestro a mis hijas. Obviamente hay mucha gente que dice que las quiere ver desde el cariño, pero otros se quejan preguntándome quién me creo que soy por no mostrarlas”, expresó.

Además, explicó que su esposo no forma parte del ambiente artístico y que desde el comienzo coincidieron en la idea de mantener a sus hijas alejadas de ese mundo. “Yo ya estaba expuesta desde la panza de mi mamá, no supieron hacerlo de otra manera porque iban con nosotras a todos lados”, comparó.

Luego reveló cuál es la razón principal detrás de su decisión: “No tengo ganas de que critiquen a mis hijas. Mi marido y yo queremos que salgan a la calle tranquilas, que si se quieren tomar un colectivo nadie las esté mirando”.

Finalmente, Dalma Maradona reconoció que su actitud también responde a su forma de ser. “Soy muy protectora y no delego nada. Me cuesta un montón, es un tema de terapia”, confesó.

De esta manera, dejó en claro que su prioridad es preservar la intimidad de Roma y Azul, para que puedan crecer lejos de la presión mediática que ella misma vivió desde chica.