Brutal pelea en un partido de pádel: terminaron a los "paletazos" y todo quedó grabado

En medio del cruce verbal, uno de los jugadores se lanza contra el otro y lo ataca con la paleta como si fuera un arma. Otros asistentes intervienen de inmediato, aunque no se logra ver con claridad cómo terminó el altercado.

El video se viralizó en cuestión de horas y recibió una oleada de críticas por la violencia y la falta de control en espacios deportivos. Usuarios en redes cuestionaron el comportamiento de los involucrados, pero también la ausencia de protocolos de seguridad en clubes donde este tipo de encuentros recreativos se realizan con cada vez más frecuencia.

El testimonio de uno de los agresores

"Se me apagó el chip", dijo uno de los protagonistas de la pelea, que decidió hablar tras el escándalo. Reconoció que perdió el control y dio su versión de los hechos.

“Me tocó jugar con unos que solo golpeaban contra la pared. Estaban diciendo cosas, insultando… yo intenté mantenerme al margen, pero cuando salimos de la cancha uno de ellos empezó a provocarme más”, relató.

El jugador explicó que hubo comentarios personales que lo afectaron especialmente: “Me dijo cosas que no venían al caso, que se metía con mi esposa. Ahí se me fue todo, se me apagó el chip. Entré al túnel negro, se me olvidó quién era, dónde estaba… perdí el control”.

Aunque intentó explicar el contexto de su reacción, también asumió la gravedad de lo que hizo: “Cuando me di cuenta ya estaba encima de él. No es excusa, pero estaba al tope”.

El club Volea no se pronunció oficialmente sobre lo ocurrido, pero según trascendidos, los involucrados fueron suspendidos de manera preventiva