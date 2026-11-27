El inconveniente estaría relacionado con las sociedades que manejan los créditos, las ganancias y otros activos de la cantante. Es que Alejandro Stoessel todavía tendría esas empresas a su nombre y no estaría dispuesto a cederlas sin recibir una compensación económica.

En ese sentido, Yanina Latorre fue contundente al explicar cuál sería la condición que puso el padre de la artista para avanzar con la división del patrimonio. “Alejandro no cede las sociedades si Tini no las compra. Entonces, de la plata que le quedaría a ella, tiene que comprarle al padre y él se quedaría con más plata”, detalló la periodista.

Pero la conductora también puso el foco en otro aspecto de la actualidad de Tini Stoessel. Esta vez, se refirió a la entrevista que la cantante realizó junto a Rodrigo De Paul para la revista Vogue, donde ambos hablaron sobre cuestiones de su vida personal y profesional.

Al analizar la nota, Yanina destacó un cambio en la manera en que la cantante se muestra públicamente y lo relacionó con la etapa en la que su carrera estaba bajo la dirección de su padre. “Cómo se nota que no la maneja más el padre, nunca en la vida hubiese dado una nota así. La tenían absorbida. Ahora es una piba feliz”, sentenció Latorre durante su programa radial.

Cuál es la particular costumbre que Rodrigo de Paul adquirió gracias a Tini Stoessel

La intimidad de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a quedar expuesta en un divertido video que protagonizaron para la revista Vogue. En medio del gran momento sentimental que atraviesan, la cantante y el futbolista compartieron algunos detalles de su vida cotidiana al mostrar qué elementos llevan habitualmente en sus bolsos. Sin embargo, hubo una particularidad que llamó la atención y tuvo que ver con una nueva costumbre que el jugador incorporó gracias a su pareja.

Durante el intercambio, De Paul sorprendió al revelar que comenzó a prestarle especial atención al cuidado de su piel, un hábito que, según reconoció, fue impulsado por la insistencia de Tini. Mientras repasaba los productos que suele llevar al club, mostró un jabón facial que utiliza antes de acostarse y destacó sus beneficios. "Te deja la piel muy suave", comentó.

Lejos de ocultarlo, el futbolista admitió que la artista tiene mucho que ver con este cambio en sus hábitos. "Es algo con lo que ella me insiste mucho", reconoció entre risas. Además, confesó que no siempre mantiene la rutina cuando Tini tiene que ausentarse por sus compromisos laborales.

Entre los artículos que forman parte de su bolso también aparecieron distintas cremas faciales, un producto específico para el contorno de ojos y hasta un particular tratamiento elaborado a base de baba de caracol.

Pero uno de los momentos más desopilantes llegó cuando la pareja contó cómo hicieron para que Rodrigo no se confundiera al momento de utilizar los cosméticos. La cantante encontró una solución sencilla para ayudarlo a recordar cada paso.

"Vos me lo pusiste en fila. Entonces, yo sé que empiezo acá y termino acá", explicó el mediocampista, mientras Tini aclaraba que el tratamiento contemplaba incluso más productos de los que él había mostrado.

Con humor, el jugador también hizo referencia a los resultados de sus nuevos cuidados. "Ustedes me verán reluciente. Bueno, es también por esto", lanzó. Y cuando la cantante le pidió que reconociera su responsabilidad en esta transformación, él no dudó en responderle con complicidad: "Todo tuyo eso, todo tuyo".

Así, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron al descubierto una divertida faceta de su relación y demostraron que hasta los pequeños hábitos cotidianos se convierten en una muestra de amor y complicidad.