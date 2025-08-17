A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Detalles de la ruptura

Lit Killah rompió el silencio y explicó por qué se separó de Tuli Acosta: "Cortamos por..."

Lit Killah habló del vínculo con Tuli Acosta y las razones por las cuales decidieron poner fin al vínculo sentimental que los unía desde hacía tres años.

17 ago 2025, 12:13
Lit Killah rompió el silencio y explicó por qué se separó de Tuli Acosta: Cortamos por...
Lit Killah rompió el silencio y explicó por qué se separó de Tuli Acosta: Cortamos por...

Lit Killah rompió el silencio y explicó por qué se separó de Tuli Acosta: "Cortamos por..."

Luego de que se confirmara la separación con Tuli Acosta tras tres años de relación, Lit Killah decidió pronunciarse al respecto y dejar todo tipo de especulción que se generó sobre los motivos. Lejos de las infidelidades o peleas, según las versiones de ambos lados, decidieron alejarse luego de que su vínculo “mutara” y se transformara en una amistad.

El cantante de música urbana eligió el ciclo del streamer Goncho para detallar lo que pasó en la pareja. Allí, en un tono relajado, comenzó diciendo: “Mientras nosotros estemos tranquilos y sepamos qué pasó, está todo bien. Yo más que nada lo que quería comunicar a la gente que nos sigue y nos quiere, realmente, es el hecho de decir: 'Estoy perfecto'. Yo la verdad estoy bien, estoy re contento”.

Leé también

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah y contó cómo quedó su vínculo: "Seguimos..."

tuli acosta confirmo su separacion de lit killah y conto como quedo su vinculo: seguimos...

“Si bien estoy en un proceso porque corté con mi pareja, estuvimos tres años y medio y en realidad lo único que pasó fue un cambio de título, literal. Siento que de todas las formas que una persona puede cortar una relación, nosotros elegimos la mejor de todas. Porque decidimos cambiar el título de la relación y dejar de ser novios, pero sin nada de por medio. O sea, no hubo una discusión de por medio, no hubo pelea, no hubo una situación puntual que dijimos: “Che, cortamos por esto””, explicó los verdaderos motivos de la separación, Lit Killah.

Embed

Enfatizando en los buenos términos que finalizaron el vínculo, resaltó la complicidad que tuvo y tiene con su pareja: “Es imposible pelearse. ¿Cómo te peleás con una persona donde hasta poniéndose de acuerdo para dejar de estar juntos, los dos están de acuerdo?. Es difícil de decir. Hasta la sinergia estuvo en ese lado. Si termináramos de mala manera no nos podríamos cruzar”.

Embed

También quiero decirle a la gente que nosotros terminamos la relación, cambiamos... Transmutó el amor, literal fue eso lo que pasó. Nosotros nos seguimos recontra amando un montón, nos queremos un montón. Seguimos, obviamente, teniendo contacto y la gente nos va a ver juntos ranchando. Podemos hacer cosas juntos igual, podemos comentarnos cosas, podemos seguir haciendo lo mismo, porque en realidad el vínculo sigue estando de amistad”, comunicó a todos los seguidores.

En la charla, el artista resaltó los valores que le transmitió su expareja: “Es una persona que me enseñó. Hasta a nosotros nos sorprendió el nivel de madurez con el que nos lo tomamos. Cuando una persona quiere tanto a otra ya no importa nada de por medio”.

Embed

“No importa ser novio, amigo, no importa ser nada. Importa que la otra persona sea feliz, y yo quiero que ella sea feliz haciendo lo que a ella se le cante, cien por ciento que yo voy a estar ‘chocho’ y siempre voy a estar ahí para ayudar en lo que necesite. Y ella lo mismo, ella me quiere ver feliz a mí y va a estar ahí para lo que yo necesite. Y eso es un vínculo genuino de amor real, independientemente de un título. Estoy tranquilo porque ella está bien y cuando hablamos ella me transmite esa tranquilidad que también es importante”, profundizó sobre el deseo de ver bien a la otra persona como base de la relación .

Respecto a los rumores sobre terceras personas, Killah se mostró firme: “Somos conscientes que al ser figura pública la gente también quiere ese motivo, quiere inventar y salen a inventar cincuenta mil pel... de motivo de: ‘No, porque pasó esto, pasó esto’, cuando en realidad nada que ver”.

Embed

“Estamos muy bien, y capaz que de acá a un año, dos años, tres años volvemos, o capaz que no, que cada uno tiene novio, novia distintos. Puede pasar cualquier cosa, pero siempre va a estar el vínculo, la relación y el respeto mutuo”, concluyó, dejando las puertas abiertas a una posible reconociliación.

Embed

Qué dijo Tuli Acosta de la separación con Lit Killah

Tras la revelación de Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV) sobre la separación de Tuli Acosta y Lit Killah, la influencer confirmó la noticia este jueves y compartió detalles personales sobre cómo tomaron la decisión y cómo están atravesando este proceso emocional.

"Queríamos decirlo con Mauro, pero también hay algo que no sabíamos cómo... No queríamos caer en lo tradicional porque sentimos que nuestra relación sale un poco de lo común, por lo menos para nosotros", explicó la bailarina en Luzu TV.

"No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre", afirmó.

"Seguimos siendo amigos, familia... y va a seguir siendo así, siempre, para mí. Nosotros sentimos que el amor mutó. Tuvimos que cambiarle el rótulo a la relación por el bien de los dos, para poner las cosas claras, porque siempre fuimos claros entre nosotros", remarcó la cantante, dejando en evidencia que, aunque transformado, el vínculo emocional entre ambos continúa intacto.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tuli Acosta

Lo más visto