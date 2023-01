Empresas de colectivos desmienten al gobierno bonaerense y aseguran que "el servicio sigue reducido"

Y agregaron que "hasta el momento no se acreditó un solo peso de los $7.500 millones".

Al repreguntarles por la versión del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, confirmaron que "hay servicio reducido en estos momentos".

colectivo-servicio-reducido-paro-nocturno-.webp Empresarios de colectivos desmienten al gobierno bonaerense y aseguran que "el servicio sigue reducido" (Foto: Telam).

Las cámaras que nuclean a las empresas del sector, la Cámara de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), dispusieron reducir las frecuencias a un 50% de las formaciones por la falta de pago de subsidios, que se deberían haber desembolsado la semana pasada.

Colectivos: la dura respuesta del Ministerio de Transporte de PBA

"Ayer se le comunicó a las Cámaras que se iba a transferir y pagar los cuatro días hábiles de demora que llevábamos", contó Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de PBA, en diálogo con La Red.

“Hoy se van a hacer las transferencias y las cámaras me garantizaron que no iba a haber retención de tareas”, agregó el funcionario en declaraciones radiales.

Y en tono combativo, señaló: “Me llama la atención, porque a principios de año siempre hay un retraso. Me resulta rarísimo que cuando estamos reclamando que nos den el mismo tratamiento de la Ciudad, suceda esto de la manera que se hizo”.

"Nos atrasamos 4 días y hay un lock out patronal, la Ciudad se atrasa un mes y no pasa nada", insistió.

“Las empresas son muy rápidas para comunicar la medida de fuerza, pero no que no se hace. La próxima vez voy a publicar los WhatsApp”, enfatizó D’Onofrio, quien al mismo tiempo alertó que “si una unidad no sale a la calle, será sancionada”.