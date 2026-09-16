Bombazo: Santiago del Moro anticipó qué ocurrirá en la final de Gran Hermano entre Sol y Yipio

En ese contexto, Del Moro explicó cómo está viviendo la previa de una definición que también lo mantiene al margen de los números y reconoció que nunca había atravesado una final con tanta incertidumbre: "Nunca tuvimos una final así. En las otras finales se sabía quien era el favorito, acá no".

La intriga llevó a Ángel a hacerle la pregunta que todos quieren conocer antes del cierre de la votación: "¿Sabes quién gana?". Santiago respondió de manera contundente: "No. Esta vez pasó que está tan reñido todo que pasa uno, pasa el otro. Elijo no saber para no perder la frescura!".

Qué propuesta recibió Yipio antes de la final de Gran Hermano

Para Yipio, la visita de sus seres queridos tuvo un condimento especial. En la recta final de Gran Hermano Generación Dorada, la participante uruguaya recibió en la casa a su hija Lara y a su pareja, “Chocolatito”, quienes viajaron para acompañarla en los últimos días de competencia.

La emoción también apareció con la llegada de Andrea del Boca y La Maciel, dos compañeras con las que Yipio compartió buena parte de su experiencia dentro del reality. Entre abrazos, lágrimas y muestras de afecto, la jugadora pudo disfrutar de un esperado reencuentro antes de volver a concentrarse en la gran final.

Sin embargo, el momento más inesperado llegó justo antes de la despedida. Frente a las cámaras y aprovechando la presencia de todos sus seres queridos, Mathias Centurión sorprendió a Yipio con una propuesta de matrimonio.

"Voy a aprovechar porque lo hice una vez, arriba de un show, y ahora sin anillo, pero enfrente de todas las cámaras y todas las personas, te quiero pedir si te querés casar conmigo", expresó el novio de la jugadora.

Yipio quedó completamente conmovida por la declaración. Sin dudarlo y con una enorme sonrisa, aceptó la propuesta y respondió a los gritos: " ¡Acepto!".

La participante, además, rápidamente dejó en claro que el compromiso no quedaría solamente en una declaración televisiva. Apenas terminó el romántico momento, comenzó a imaginar cómo será la celebración una vez que termine su paso por el reality. "Y más te vale que lo vayas organizando, porque cuando salga me quiero casar con La nueva escuela", dijo.

De esta manera, mientras se define quién será la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, Yipio se llevó de la casa uno de los momentos más emotivos de su experiencia: un reencuentro familiar que terminó con una propuesta de matrimonio inesperada y una promesa de boda para cuando finalice el programa.