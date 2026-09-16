Rating: cuánto midió la final de Gran Hermano

Con el correr de los minutos, el rating de Gran Hermano comenzó a descender: a las 23.44, el reality marcaba 11 puntos, mientras que Otro día perdido registraba 5,9. A las 23.49, el ciclo del canal de las pelotitas medía 8,7 puntos, frente a los 5,8 de El Trece.

De esta manera, la gran final de Gran Hermano cerró una noche cargada de expectativa y alcanzó un pico máximo de 13,3 puntos de rating.

Qué anticipó Santiago del Moro sobre la final de Gran Hermano entre Sol y Yipio

En la jornada en que LAM (América TV) celebró sus 2500 emisiones, Santiago del Moro compartió su visión sobre la gran final de Gran Hermano Generación Dorada. La conversación giró en torno a la definición del reality, que tendrá como protagonistas a Solange Abraham y Yipio, en una votación que hasta ahora se muestra muy pareja y sin un claro favorito.

A diferencia de otras temporadas, la previa de esta definición se presenta mucho más abierta y mantiene la tensión hasta el último instante. En ese marco, los conductores quisieron saber qué intuición tenía Del Moro respecto al desenlace y lo consultaron directamente por su pálpito. "Acá quieren Yipio. Yo voto Sol", lanzó Ángel. Y agregó: "Me decían desde la producción que la votación está muy reñida".

Ese dato coincidió con lo que se viene observando en las últimas horas dentro del reality. La disputa entre los dos finalistas sigue completamente abierta y los números pueden variar en cuestión de minutos, lo que vuelve casi imposible sostener un pronóstico firme antes del cierre.

En paralelo, Del Moro relató cómo transita la previa de una definición que lo mantiene al margen de las estadísticas y confesó que nunca había vivido una final con tanta incertidumbre. "Nunca tuvimos una final así. En las otras finales se sabía quien era el favorito, acá no", reconoció.

La intriga llevó a Ángel a plantear la pregunta que todos se hacen en la recta final: "¿Sabes quién gana?". La respuesta de Santiago fue categórica: "No. Esta vez pasó que está tan reñido todo que pasa uno, pasa el otro. Elijo no saber para no perder la frescura".