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SOBRE LOS BRUJOS

Los Brujos es una de las bandas más influyentes e innovadoras del rock alternativo en América Latina. Nacidos en 1988 en Turdera (Buenos Aires), irrumpieron en el cierre de los ochenta y lideraron la movida emergente de los noventa.

La identidad de su autodenominado sonido beatcore —una frenética mezcla de punk, grunge y beat de los sesenta— y sus presentaciones en el circuito under evocan ciclos míticos en Cemento y el Parakultural. Allí, sus shows se convirtieron en íconos estéticos y resultaron sumamente excitantes para un público que salía de una movida dark totalmente opuesta. De este modo, fueron pioneros en abrir las puertas a los movimientos que luego dieron forma al nuevo rock argentino.

Con el padrinazgo de Daniel Melero y Gustavo Cerati, y un himno inoxidable como «Kanishka», el grupo revolucionó la escena local. Su originalidad los llevó a editar discos esenciales (Fin de Semana Salvaje, San Cipriano, Guerra de Nervios) y a telonear a gigantes de la talla de Nirvana, Iggy Pop y Beastie Boys.

En 2014, su disco de estudio PONG concretó la reunión que marcó su regreso a los escenarios. Hoy, su formación actual —Alejandro Alaci, Gabriel Guerrisi, Fabio «Rey» Pastrello, Quique Ilid y Goyo Martínez— demuestra una vigencia inquebrantable. El lanzamiento del registro en vivo #TEATROBEATCORE es el reflejo de que su vanguardia salvaje y su estética son atemporales.