Tormentas y alerta naranja: cómo estará el tiempo en Buenos Aires y el centro del país

En Venado Tuerto (Santa Fe), la caída de granizo fue tan intensa que cubrió completamente el suelo, dejando imágenes de calles y patios blancos. En tanto, en Laboulaye y Bulnes (Córdoba), vecinos reportaron piedras de gran tamaño, comparables con el tamaño de un huevo, aunque sin consecuencias personales ni daños severos.

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿a qué hora se larga el agua?

Alertas vigentes y pronóstico para el domingo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el temporal continuará afectando este domingo a una amplia región del país. Se mantienen alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba.

El organismo advirtió que pueden producirse ráfagas de viento de hasta 60 km/h, caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera una jornada inestable, con lluvias intermitentes, mínima de 16°C y máxima de 21°C. Las condiciones mejorarían recién hacia la noche o el lunes, con descenso de la temperatura.

En el centro y norte del país, las temperaturas seguirán siendo elevadas, especialmente en Santa Fe y Corrientes, donde los valores podrían superar los 30°C antes de la llegada de nuevas tormentas por la tarde.

Las áreas bajo alerta naranja durante la jornada del domingo incluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, la Costa Atlántica, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba.

En esas regiones, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, mantenerse informado por los canales oficiales y no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas durante los momentos de tormenta.

El sistema frontal que generó el temporal se desplazó desde el oeste hacia el litoral, generando inestabilidad generalizada. Las lluvias intensas también alcanzaron parte de La Pampa y San Luis, aunque con menor intensidad.

Si bien no se reportaron víctimas ni heridos, en varias localidades hubo interrupciones del suministro eléctrico y caída de árboles, además de anegamientos en calles y caminos rurales.

clima en amba

Cómo seguirán los próximos días

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente desde el lunes, con cielos parcialmente nublados y descenso de la temperatura en buena parte del centro y norte argentino.

Sin embargo, el organismo advierte que hacia mediados de semana podrían volver las lluvias aisladas en el litoral y la provincia de Buenos Aires, como parte de un patrón de inestabilidad persistente que se mantendría durante los primeros días de octubre.