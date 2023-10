Al ser consultado acerca de qué comparación hace entre lo que vive actualmente Israel con el holocausto, expresó: "Comparar directamente dos hechos tan aberrantes nos puede llevar a errores, pero sí podemos marcar algunas similitudes y una gran diferencia. La similitud es que tanto el nazismo de Hitler como Hamas oprimían a sus pueblos, son totalitarios, profundamente totalitarios y tienen entre sus objetivos principales el exterminio del pueblo judío. Esas son las similitudes entre Hamas y el nazismo.

Y agregó: "Hoy hay una gran diferencia y es que el mundo occidental está alerta. Toda la comunidad judía en el mundo está alerta y existe un Estado de Israel. Todas esas fuerzas van a evitar, van a impedir que se pueda llegar a producir otro horror tan enorme como el del holocausto en la época del nazismo".

Proyecto nuevo (28).png Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto: "El mundo occidental va a terminar con Hamas". (Foto: archivo)

En cuanto a qué debería hacer el mundo para acompañar a Israel y a los judíos para terminar con Hamas, respondió: "L o mismo que hizo contra el nazismo y lo mismo que hizo contra el ISIS. Y no parar hasta destruir una organización terrorista y que ataca los derechos humanos más básicos. Y sobre todo hacer una clara distinción entre lo que son víctimas no deseadas lamentables de una guerra o atacar directamente a civiles indefensos que es lo que hacía Hitler o lo que hizo Hamas el 7 de octubre".

En tanto, el periodista le preguntó si el gobierno Hamas también utiliza a civiles que se convierten en víctimas dentro de la propia Gaza, palestinos que son tomados como de rehenes. "Por supuesto y aparte de no ser una sociedad democrática, un país democrático, lo que ha hecho es utilizar miles de millones de dólares que recibió de ayuda para comprar armas y cavar túneles y comprar misiles en lugar de desarrollar la infraestructura básica de Gaza para los mismos Gazatíes", detalló.

Y completó: "Hoy no tienen electricidad y agua porque en lugar de desarrollar esa infraestructura compraron armas, misiles y se dedicaron a atacar a Israel. Hoy los Gazatíes no tienen electricidad y agua porque no hicieron su propia infraestructura. Nos puede contar, porque quizás muchos no conozcan, que en la República Argentina hay un museo del holocausto en Buenos Aires, que es un orgullo para la República Argentina".

¿Dónde se encuentra el museo del Holocausto?

"El museo del holocausto de Buenos Aires está en Montevideo y Paraguay. Está abierto a todo el mundo. La labor principal es educar. Recibimos miles y miles de estudiantes de todas las escuelas del país, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires", explicó.

En ese sentido, concluyó "Nuestro principal objetivo es educar para marcar que siempre los discursos del odio y la discriminación del diferente conducen a situaciones horrorosas como fue el holocausto de Alemania nazi o como lo que está haciendo Hamas atacando a civiles indefensos. El museo del holocausto quiere justamente hacer eso, marcar, aprovechar las lecciones del horror del holocausto para que nunca más se pueda producir un genocidio y en este caso marcar con mucha atención y mucha alerta que el mundo, a diferencia de lo que fue el principio del nazismo, no puede mantenerse indiferente ante una organización terrorista. Vale aclararlo, la gran mayoría de los países del mundo la ha declarado como organización terrorista. Creo que lo importante es marcar la situación y estar alerta".