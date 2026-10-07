Qué le pasó a Thiago Messi en la despedida de su papá de la Selección y por qué se quebró en llanto

En las imágenes que se registraron en la transmisión en vivo se vio al hijo de Messi absolutamente movilizado en los últimos instantes del futbolista con la camiseta de la Selección Argentina.

Al verlo quebrado en llanto, Leo se acercó directamente a abrazarlo y lo contuvo durante varios segundos, en una imagen emotiva que se volvió muy comentada en las redes sociales.

Antonela Roccuzzo y los otros dos hijos de la pareja, Mateo y Ciro, también se mostraron movilizados durante la despedida al capitán y caminaron todos juntos hacia la zona de vestuarios una vez terminado el acto final acompañado de cerca una vez más por su familia como a lo largo de toda su carrera.

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La imagen de la mamá de Messi en la despedida de la Selección que emocionó a todos

Cuando los jugadores salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos y Messi saludó al público, las cámaras de Telefe enfocaron a su mamá Celia y a Antonela Roccuzzo en uno de los palcos.

Ambas siguieron la escena con atención y se mostraron visiblemente emocionadas ante la jornada especial que estaba por comenzar en la noche de martes en el estadio de River.

La presencia de Celia tuvo un significado especial en una noche que marcó otro capítulo en la historia de Lionel con la Selección Argentina.

Desde las tribunas, la madre del capitán acompañó a su hijo en una jornada atravesada por los homenajes y el cariño de los hinchas, en un estadio que se preparó especialmente para despedirlo después de tantos años de alegrías, títulos y momentos inolvidables con la camiseta albiceleste.