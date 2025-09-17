Una vidente hizo una devastadora predicción de Thiago Medina tras su accidente y fue duramente criticada

“Es martes 16 de septiembre y me llegaron muchos mensajes pidiéndome que hablara de Thiago Medina después del accidente que tuvo. Lo único que voy a decir por ahora, obviamente por respeto a su familia pero me debo a mis seguidores, es que Thiago tiene una situación muy compleja", comenzó la astróloga Kiara.

Y agregó muy polémica sobre la salud de Thiago Medina: "Ustedes saben, le extirparon el bazo y eso hace que pueda tener infecciones muy frecuentes. Lo que yo visualizo es un tajo en su garganta, así que creo que vamos a llegar a esa situación. Él está en terapia intensiva, entubado, no veo que haya reacciones en estos días".

"Y creo que lo que hay que hacer luego es tratar de ir bajándole la medicación y luego proceder a una traqueotomía, eso es lo que visualizo en su salud. Pero es un chico joven y fuerte, lo importante es saber ahora que él está aferrado a la vida y visualizo que su luz está bastante fuerte. Veo otra cirugía más y un corte en la garganta, una traqueotomía y coágulos de sangre que va a haber que preocuparse para que no pueda ahogarse", cerró su reflexión.

Ante esto, varias personas comentaron indignadas por las palabras de la tarotista en medio de la gran preocupación que hay por la salud del ex Gran Hermano: “¿Es médica o vidente? No jueguen con la vida de las personas. Repudio todo lo que hace este tipo de gente", “Solo Dios tiene la última palabra”, “No sea ridícula, señora”, "Todo lo que dijo esta señora, lo dijeron en los noticieros", "Eso lo vemos todos", "No dijiste nada", fueron algunos de los comentarios que aparecieron cuestionando su video refiriéndose a la salud de Thiago en este momento tan sensible.

Romina Uhrig contó qué decía el último mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente

Romina Uhrig, gran amiga de Daniela Celis y Thiago Medina, reveló cuál fue el último mensaje que recibió del propio joven justo el día del accidente en la moto y que no llegó a responder porque estaba manejando rumbo a la costa con sus hijas.

“Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’", dijo la ex diputada en diálogo telefónico con el programa A la Barbarossa.

Y agregó: "Y yo justo no le respondí porque estaba manejando, veo que me aparece en la pantalla del auto el mensaje de él, y me quedó esa sensación fea de no responder, esas cosas que una después dice... Nada, me pone mal”.

Romina conoció a Daniela y Thiago en la casa de Gran Hermano (Telefe) y desde ese entonces formaron una gran amistad que perdura hasta el día de hoy. En medio de este momento de total tristeza, Uhrig contó por qué aún no lo vio internado en terapia intensiva: "No puedo. Dani me contó cómo lo vio, pero no quiero verlo así", concluyó.