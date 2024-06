Transición energética: ¿Por qué el litio y otros minerales críticos juegan un rol central en la geoeconomía?

Esa fue una de las preguntas que abordó el panel sobre minería y geoeconomía de los recursos críticos en el marco de la Cumbre F II Priority, el encuentro a cargo de la Fundación Future Investment Institute.

En este panel de la serie sobre bioinversión disertaron Eduardo Bartolomeo, Consejero Delegado de la empresa Vale, José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, Ana Cabral-Gardner, copresidenta y directora general de Sigma Litium y David Snydacker, Presidente y CTO de Lilac Solutions.

"En punto central que buscamos transmitir es la importancia de la Argentina, Brasil y Latinoamérica de ser el proveedor confiable para el mundo de los minerales que hacen falta para la transición energética", dijo a A24.com el expositor José Luis Manzano. "En segundo lugar está el aporte a la sustentabilidad. Sin el cobre, el níquel o las tierras raras no hay electrificación. Sin electrificación no hay sustentabilidad, por lo tanto no hay detención del calentamiento global, algo que puso a Latinoamérica en el centro de la escena", agregó.

El calentamiento global es algo que está entre nosotros. Las grandes inundaciones y su contracara en las importantes sequías así como las temperaturas que se elevan a números récord dan cuenta de ello.

"De eso solo se sale electrificando. Y para eso los minerales de América Latina son centrales. Esta es una oportunidad que si hacemos las inversiones la vamos a aprovechar", aseguró Manzano.

- En este sentido, ¿Cómo es posible entrar a mercados como el de los Estados Unidos, con un régimen de protección como el de ese país?

- JLM: Hubo un error en la política pública norteamericana, el proteccionismo. El I.R.A., el acto da protección de inflación, excluyó los minerales críticos de Brasil y Argentina. Hay otros instrumentos como la declaración de Aliado Estratégico, pero aún no se han implementado. Estamos trabajando en eso tratando de crear conciencia que esto es un error que perjudica a ambas economías.

- ¿Cómo se puede generar un vínculo entre la transición energética y el cuidado del ambiente? -

JLM: En el nivel macro hay que sustituir carbón, que es el que más contamina. La sustitución de carbón más rápida y limpia, aunque no es perfecta, es el gas natural. Porque el carbón y el gas natural pueden despachar las 24 horas.

Después la energía solar y el viento pero despachan, es decir se producen, en las horas de sol. Para que esto sea posible durante todo el día hacen falta baterías. Y eso es más litio y más minerales.

El tercer elemento es que cada proyecto minero sea respetuoso del ambiente y las comunidades de donde se desenvuelve, que lo tiene que aprobar. Y por supuesto que no agrégame más emisiones de carbono. De esa manera es posible que se reduzca la velocidad del calentamiento.