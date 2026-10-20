La tragedia que marcó para siempre a Antonio Grimau: la muerte de su hijo con Leonor Manso a los 36 años

“Fue desesperante. Pero así fue. Hubo que asumir ese dolor… de por vida”, resumió al recordar aquellos días. Durante mucho tiempo, el intérprete evitó referirse públicamente a la muerte de su hijo. Cuando finalmente decidió compartir su experiencia, también buscó acompañar a otras familias que atravesaban situaciones similares y poner en palabras el impacto de una pérdida tan devastadora.

“Me rehúso a hablar del tema, pero sí, fue un momento en donde creí que estaba todo terminado. Con Lucas, mi único hijo varón, tenía una relación particularmente hermosa. Lo perdí… pero sigue estando en mí con anécdotas en común y mucha vida transitada juntos”, expresó Grimau al evocar el vínculo que los unía.

Antonio Grimau recordó la tragedia familiar que marcó su vida

Al hablar de lo ocurrido, Antonio Grimau también recordó la impotencia que sintieron él y Leonor Manso mientras intentaban ayudar a su hijo a superar su adicción. A pesar de los esfuerzos que hicieron para acompañarlo, ninguno de los dos consiguió evitar el desenlace.

“Se hizo absolutamente todo lo posible, tanto Leonor como yo, y no hubo manera. Esa maldita droga tiene, en muchos casos, la imposibilidad de salvarlos”, sostuvo, al describir la angustia que atravesó la familia durante aquel período.

Sin embargo, al recordar a Lucas, Grimau también quiso rescatar las características que definían a su hijo más allá de la tragedia. En sus palabras, apareció la imagen de un joven alegre, sensible y con una marcada inclinación artística.

“Era una persona alegre, contenta, muy angelada y talentosa. Era músico”, contó sobre él.

El actor también intentó encontrar una explicación para el sufrimiento que había atravesado su hijo, aunque reconoció la dificultad de comprender por completo lo sucedido. Desde su propia mirada, vinculó aquella historia con la sensibilidad de Lucas y con las dificultades que, según creía, había encontrado para afrontar el mundo que lo rodeaba.

“Creo que Lucas ya no era de este mundo: su personalidad hipersensible no tenía nada que ver con un mundo tan cruel. No soportó muchas cosas, y la salida fue la peor, pero tal vez fue el único camino que pudo encontrar”, reflexionó.

Cuando le preguntaron qué podía decirles a otros padres que atravesaban una pérdida semejante, Grimau reconoció los límites de cualquier explicación o consuelo. “Es difícil acercar una palabra, salvo el acompañamiento en ese dolor, porque es algo irreparable”, respondió. Luego recordó una frase que le había transmitido su terapeuta sobre la muerte de una madre y la trasladó a su propia experiencia: “Y lo mismo pasa con los hijos. Es así de tremendamente doloroso, y hay que arrastrarlo de la mejor manera”.

La relación con Leonor Manso también quedó marcada para siempre por aquella pérdida. Más allá de la historia sentimental que los había unido, ambos compartieron la experiencia de buscar a su hijo y afrontar un desenlace irreparable. Al volver sobre ese capítulo de su vida, Grimau apenas pudo sintetizar lo que significó para los dos: “Muy, muy terrible… e irreparable”.

Las palabras de Antonio Grimau dejaron al descubierto una herida que el tiempo no consiguió borrar. Aunque construyó una extensa trayectoria artística y continuó trabajando durante décadas, la muerte de Lucas permaneció como uno de los episodios más dolorosos de su vida, ligado para siempre al recuerdo de su hijo.