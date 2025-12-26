Las primeras y angustiantes fotos de la mujer de Christian Petersen en el hospital mientras preocupa la salud del chef

En este contexto, en medio de la preocupación por la internación del chef, se conoció la primera imagen de su esposa Sofía Zelaschi visitándolo en el centro médico donde está internado en San Martín de los Andes, según publicó La Nación el último martes.

Zelaschi, quien se casó con Petersen en abril de 2025 en una ceremonia íntima con familiares y amigos más cercanos, siempre mantuvo un perfil bajo en los medios y más en esta difícil situación.

Se la vio retirándose de la clínica observando con su teléfono celular en la mano y en una postura de total reserva en este momento de preocupación familiar que viven. Sofía acompaña desde el silencio a su esposo durante los días que lleva internado tras descompensarse al subir el volcán Lanín y la espera de su recuperación y alta.

Fotos: Federico Soto para La Nación.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: cocina, amor y casamiento

La historia de amor entre Christian Petersen y Sofía Zelaschi comenzó en un entorno televisivo y evolucionó hacia un vínculo sólido, culminando en matrimonio y en una vida compartida alrededor de la gastronomía.

Se conocieron en un set de televisión, donde él era jurado de El gran premio de la cocina (El Trece) y ella una participante más del programa.

Este primer encuentro dejó una química que, con el tiempo, se convirtió en algo más que una simple amistad. El inicio en la cocina y la pantalla fue el punto de inflexión que dio forma a su relación.

A partir de ese flechazo inicial, la relación se fortaleció gracias a proyectos profesionales en común, como colaborar en restaurantes y participar en programas, lo que les permitió consolidar su vínculo frente a la opinión pública.

Su historia enfrenta desafíos típicos de diferencias de edad y miradas ajenas, pero logró mantener el foco en su amor y metas compartidas.

Tal es así que en 2025 ratificaron su compromiso con la boda, celebrada ante familiares y amigos, en un estilo personal y distendido que reflejaba su recorrido conjunto y visión de vida.