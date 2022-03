¿Subirán las retenciones de trigo y maíz? El debate tras el cierre a las exportaciones de subproductos de soja

Nada de esto le funcionó según los objetivos buscados y no por el estallido de la guerra debido a la invasión de Rusia al territorio ucraniano (que el presidente de la Nación casi negó y la señora vicepresidenta ocultó entre las piedras de su silencio twittero y cinematográfico), sino porque realmente no dan pie con bola y no saben cómo bajar la inflación.