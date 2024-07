A horas de la final de la Copa América, Messi habló sobre su futuro en la Selección y cómo está de su lesión

"Ahora disfruto el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba", expresó, sobre la molestia que lo afectó en el partido ante Chile.

Además, se mostró ilusionado en la previa de la final ante Colombia por la Copa América. “Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, son todas muy duras. Con un pequeño detalle te podés quedar afuera”, dijo.

En la misma línea, agregó que “en los cruces son 90' y hay penales, no tenés el alargue como pasa en la Euro. Eso hace que los rivales que juegan contra nosotros te plantean otro tipo de partidos. Muchos buscan el empate y llevarnos a los penales”.

Por otro lado, elogió al "Dibu" Martínez, uno de los referentes que tiene el combinado de Scaloni: "Nosotros, con Ecuador, tuvimos muchísima suerte".

En otro fragmento, habló sobre su rendimiento y cómo se encuentra actualmente. "Con Canadá me sentí muy bien, más allá de las ocasiones, me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo", manifestó.

Luego, repasó cómo vivió ese momento durante el partido ante "La Roja": "Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales". "Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía", agregó, sobre el encuentro de cuartos de final.

Por último, el capitán de la Selección se refirió a cómo llegó al cruce ante Canadá por la semifinal y anticipó su situación para la definición de este domingo: "El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después y la final me voy a encontrar mejor", completó.