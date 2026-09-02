Martita Fort dejó de esconderlo: presentó oficialmente a su novio con una foto íntima

En cuanto a Juan Manuel Ramírez, trascendió que vive en Uruguay y que se dedica a la compra y venta de automóviles. Además, durante el Mundial estuvo acompañando a Marta Fort en la cobertura que la influencer realizó para Blender. Ese dato permitió conocer un poco más sobre la cercanía que ambos ya mantenían por entonces.

Ahora, finalmente, Martita decidió dejar atrás el misterio y mostrar públicamente al hombre que logró conquistarla. La particular presentación se produjo a través de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía muy íntima y cotidiana.

En la imagen se puede observar a Juan Manuel recostado sobre una cama mientras abraza cariñosamente a un perro. Lejos de hacer un anuncio formal, Martita optó por un gesto sencillo: lo etiquetó directamente en la publicación.

La mención no pasó inadvertida y terminó funcionando como una verdadera presentación oficial de su pareja frente a sus seguidores. Poco después, Juan Manuel respondió al gesto y compartió nuevamente la fotografía en sus propias Instagram Stories, dejando así en evidencia la complicidad entre ambos.

Mientras atraviesa este nuevo momento en su vida sentimental, Marta Fort también mantiene una agenda cargada de proyectos profesionales. La influencer será una de las participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, donde tendrá el desafío de demostrar sus conocimientos y habilidades dentro de la cocina frente a las cámaras.

Cuál fue la decisión de Martita Fort que hizo emocionar a los fans de su papá

Martita Fort volvió a tomar un lugar destacado en el mundo del streaming y lo hizo con un proyecto que tiene un significado especial para su familia. La joven se puso al frente de una nueva versión de Fort Night Show, el histórico programa que su padre, Ricardo Fort, encabezó en América TV durante 2012.

La propuesta busca recuperar parte de la esencia de aquel ciclo y trasladarla al universo de Blender, esta vez con Marta Fort como figura principal. El desafío llega luego del crecimiento que tuvo la influencer dentro de la señal, donde comenzó a destacarse en Blender At Night junto a José María Listorti.

Durante 2026, además, Martita ganó mayor exposición al formar parte de la cobertura del Mundial. Su espontaneidad, sentido del humor y soltura frente a las cámaras le permitieron consolidarse dentro del canal.

La nueva apuesta también estará atravesada por el recuerdo de Ricardo Fort. En una de sus apariciones anteriores, Marta recreó la inolvidable frase de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz!”, generando un momento cargado de humor y nostalgia.

Ahora, la joven tendrá el desafío de tomar un formato directamente ligado a su papá y adaptarlo a su propio estilo, manteniendo vivo un legado televisivo que marcó una época.