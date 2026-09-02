La preocupante versión sobre Tini Stoessel en México que preocupa a su entorno: "Crisis de pánico"

"Recuerden que la diagnosticaron con depresión y la han visto que ha abusado de estos medicamentos que le dieron para la depresión, los ansiolíticos. Incluso ha tenido situaciones de crisis de pánico en los ensayos. No le es fácil", detalló.

"Además ella se entera que el papá firmó varios acuerdos de conciertos de los que ella no estaba enterada bajo el tema del manager, él firmó conciertos que Tini ni sabía", reveló desde México.

El periodista después repasó los próximos compromisos que la artista tiene programados: "Ella va a estar justo hoy en Guadalajara en un estadio donde entran alrededor de 20 mil personas. Se piensa que va a haber algunos invitados, actores mexicanos con los que ella ha trabajado, pero lo más importante es que el 4 de septiembre se presenta en Ciudad de México donde estarán Los Ángeles Azules como principales invitados".

Cómo son los días de Tini Stoessel en sus días en México

En la entrevista al aire, el periodista contó cómo es logística de Tini Stoessel y su equipo para brindar sus shows en México.

"Tiene dos sedes donde se está moviendo. Dicen que rentó todo un piso en un hotel para ella y para su equipo. Es uno de los hoteles más caros de la Ciudad de México que ronda alededor de los diez mil dólares la noche la habitación principal. Ella ensaya en Guadalajara y va en avión privado a Ciudad de México", reveló Emiliano Morales en charla con Sergio Lapegüe y su equipo.

Y sobre el final volvió a reiterar sobre el presente que atravesaría la artista tras el escándalo en su familia: "Tini toma antidepresivos y ansiolíticos para las crisis de ansiedad que ha tenido por el tema del papá. Si algo ha mantenido en pie es la boda que tendrá con el futbolista argentino".

"Ella por supuesto que no lo va a decir y aparenta está bien de salud. Recién dio una entrevista a Televisa donde aparenta estar bien, sin embargo off the record y tras bambalinas se sabe todo esto", concluyó el periodista.