Boca avanza con obras en el estadio: cómo será la modificación que ampliará la capacidad

Estas obras se enmarcan dentro de un plan más amplio de remodelación del estadio, que se ejecuta mientras continúa la espera por el proyecto mayor, que busca llevar la capacidad total a 84.500 personas.

Qué otras obras están en marcha en el estadio

Además de los cambios estructurales en las tribunas, Boca también trabaja en mejoras vinculadas a la infraestructura y los servicios. Entre ellas, se destaca la construcción de un nuevo patio de comidas en la platea L, que contará con once puestos gastronómicos.

Por otro lado, el club proyecta la inauguración de un Hard Rock Café en agosto, una iniciativa que apunta a generar ingresos y potenciar la experiencia del estadio. En esa misma línea, también avanza la modernización de la puerta 3, que tendrá un frente renovado con una pantalla LED de 30 metros de largo importada desde Corea del Sur.

De esta manera, mientras el ambicioso plan de ampliación total sigue en evaluación, Boca apuesta por mejoras concretas que no solo aumentan la capacidad, sino que también modernizan uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.