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Boca avanza con obras en el estadio: cómo será la modificación que ampliará la capacidad

El club realizó un estudio técnico que habilita cambios en las tribunas y permitirá aumentar el aforo del estadio sin esperar el proyecto de ampliación total.

Boca avanza con obras en el estadio: cómo será la modificación que ampliará la capacidad

Mientras el proyecto de ampliación integral de La Bombonera continúa su camino en busca de aprobaciones, Boca ya puso en marcha una serie de modificaciones concretas que impactarán directamente en la capacidad del estadio. A partir de un estudio técnico, el club podrá sumar 3.000 nuevos espectadores en el corto plazo.

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La decisión surge tras un estudio de isóptica, un análisis arquitectónico que evalúa las condiciones de visibilidad en función de variables como la distancia al campo de juego, el ángulo de visión, la altura de las filas y la pendiente de las tribunas. El resultado fue claro: existe margen para realizar ajustes que permitan ampliar el aforo sin afectar la experiencia visual de los hinchas.

Qué cambios se harán en La Bombonera para aumentar la capacidad

El principal eje de la modificación estará en las tribunas populares bajas. Actualmente cuentan con una estructura curva, pero serán reformadas para pasar a un formato recto, lo que permitirá acercarlas a los arcos y optimizar el espacio disponible. Este cambio generará 1.500 nuevos lugares en cada cabecera, alcanzando así una parte importante del aumento proyectado.

En paralelo, el club avanza con otra medida: la quita de 500 asientos en la tribuna norte alta, que dejará de ser platea para volver a su formato de popular. Esta transformación permitirá el ingreso de otros 1.500 hinchas, completando el incremento total de 3.000 espectadores.

Estas obras se enmarcan dentro de un plan más amplio de remodelación del estadio, que se ejecuta mientras continúa la espera por el proyecto mayor, que busca llevar la capacidad total a 84.500 personas.

Qué otras obras están en marcha en el estadio

Además de los cambios estructurales en las tribunas, Boca también trabaja en mejoras vinculadas a la infraestructura y los servicios. Entre ellas, se destaca la construcción de un nuevo patio de comidas en la platea L, que contará con once puestos gastronómicos.

Por otro lado, el club proyecta la inauguración de un Hard Rock Café en agosto, una iniciativa que apunta a generar ingresos y potenciar la experiencia del estadio. En esa misma línea, también avanza la modernización de la puerta 3, que tendrá un frente renovado con una pantalla LED de 30 metros de largo importada desde Corea del Sur.

De esta manera, mientras el ambicioso plan de ampliación total sigue en evaluación, Boca apuesta por mejoras concretas que no solo aumentan la capacidad, sino que también modernizan uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

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