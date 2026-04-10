La firme teoría de Laura Ubfal sobre el auricular de Anna del Boca en Gran Hermano: "Es para..."

En medio de las especulaciones que se instalaron en redes, Laura Ubfal, panelista del programa, salió a poner paños fríos y a aclarar la situación desde su cuenta de X. Todo se dio a partir de la consulta de un usuario que, en tono suspicaz, le preguntó si lo que se había visto respondía a algo “guionado”.

Lejos de esquivar el tema, la periodista fue directa y explicó el verdadero motivo detrás del supuesto auricular que llevaba. “Es para marcar tiempos. Es tele ”, respondió, desactivando así la teoría de que estuviera recibiendo indicaciones sobre qué decir o cómo actuar.

Laura Ubfal sobre Anna del Boca

Qué dijeron sobre el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano

La última gala de Gran Hermano (Telefe) rompió con la rutina habitual y dejó una escena que todavía sigue generando repercusiones. En el marco del ya conocido “Congelados”, la casa quedó en pausa absoluta, pero lo que ocurrió en esos minutos estuvo lejos de ser un simple recurso del juego.

Quien apareció fue Anna del Boca, en un ingreso que tomó por sorpresa a todos los participantes. Su presencia estuvo directamente vinculada a la abrupta salida de su madre, Andrea del Boca, quien debió abandonar tras un accidente doméstico que derivó en lesiones visibles y preocupación generalizada.

Aunque su objetivo principal era retirar las pertenencias de la actriz, su paso por la casa no fue meramente operativo. En pocos minutos, dejó gestos, mensajes y definiciones que rápidamente se convirtieron en tema de conversación fuera del reality.

“¡Qué energía pesada! ¡Qué emoción! Hola Manu, sabés que en mí tenés una aliada siempre, gracias”, expresó al encontrarse con Manuel Ibero, en una frase que dejó en claro su posicionamiento dentro del juego.

También tuvo palabras cargadas de afecto para otra participante cercana a su madre: “Necesito abrazar a Yipio, te quiero, sos una mujer hermosa”.

Pero el momento más resonante llegó cuando se dirigió al grupo completo con una frase que no pasó desapercibida: “Voy a ser clara, hay Del Boca para rato. Y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”.

Lejos de cerrar con un tono conciliador, eligió despedirse con un mensaje más filoso: “¡Cuiden la casa, en cualquier momento vuelvo! Ojo conmigo. Y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no se lleva el premio. Y tampoco el cariño de la gente”.

Sin embargo, más allá de sus palabras, hubo un detalle técnico que encendió el debate en redes sociales. Algunos usuarios advirtieron que Anna llevaba un auricular durante su ingreso, algo que no había sido habitual en otras participaciones dentro de esta dinámica.

Entre las reacciones, se destacó la de Ángel de Brito, quien ironizó en sus redes al compartir una captura con la frase: "Hola Auricular?". A partir de ahí, se multiplicaron los comentarios y teorías: " Anna entró con un retorno para escuchar indicaciones de la producción", fue una de las interpretaciones que más circuló entre los usuarios.