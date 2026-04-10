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El fuerte descargo de Daniela De Lucía contra Anna del Boca en Gran Hermano: "Era una..."

En Gran Hermano, Daniela De Lucía marcó distancia de Andrea del Boca y se refirió a su hija, Anna, quien entró el último jueves en el Congelados.

10 abr 2026, 17:47
daniela de lucia y annia del boca
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Daniela De Lucía volvió a dar que hablar dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En un extenso soliloquio, la coach quiso marcar distancia del resto de los jugadores y, especialmente, de Andrea del Boca, quien tuvo que abandonar el reality tras una fuerte caída. Con su estilo elocuente, dejó en claro cuál es su postura en el juego.

Sentada en el living, Daniela se puso a reflexionar sobre sus vínculos y lanzó una frase que sorprendió a todos: "Tal vez ese es mi problema: en el fondo de mi corazón, todos me caen mal por algo, pero todos me caen bien por otra cosa". Inmediatamente, abrió la puerta a un análisis sobre las contradicciones que siente respecto a sus compañeros.

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Para ejemplificar, mencionó sus diferencias con Luana Fernández, Brian Sarmiento y Martín Rodríguez. Reconoció que le cuesta pasar por alto actitudes que no le gustan, como el robo de cigarrillos o ciertas decisiones ajenas. "Eso es lo que realmente me desafía: conectar con las dos partes de una persona", explicó.

En otro tramo de su discurso, desmintió cualquier alianza con Del Boca. Tras la entrada de Anna del Boca en el “Congelados”, Daniela se sintió desplazada y lo expresó sin vueltas: "A todos los que creían que era del grupo de Andrea: Anna entró ayer y no me dijo ni 'mu'. ¿Era del grupo? Era una afinidad, pero claramente no estoy en ningún grupo".

Además, habló de su relación con Yisela “Yipio” Pintos, a quien definió como la persona en quien más confía dentro de la casa. Sin embargo, aclaró que no se trata de una alianza formal: "¿Somos un grupo? Para mí, no. Creo que somos jugadoras solas que saben construir juntas".

Daniela dejó en claro que su estrategia es individual, aunque no descarta apoyarse en vínculos puntuales.

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Cómo fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano para participar del "Congelados"

El debut del segmento “Congelados” en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un momento cargado de emoción con la llegada de Anna Chiara del Boca, hija de Andrea del Boca. Su misión era clara: recuperar la valija y los objetos personales de su madre tras su salida del reality.

La escena se desarrolló en un clima de tensión absoluta, con los participantes inmóviles en el living y la cocina, tal como lo exige la dinámica del juego. De fondo, comenzó a sonar “Tonta, pobre tonta”, uno de los clásicos de Andrea, lo que intensificó la carga sentimental del instante.

Andrea del Boca había dejado la competencia días atrás por motivos de salud, luego de sufrir un accidente en la cocina el 6 de abril. En aquel episodio, cayó de frente contra el suelo, golpeando su rostro y la cabeza contra un mueble, lo que derivó en su retiro del programa.

Ya dentro de la casa, Anna no solo cumplió con la tarea asignada, sino que sorprendió con un gesto inesperado: se acercó a Yisela “Yipio” Pintos y la abrazó, rompiendo la tensión que reinaba en el ambiente.

Antes de retirarse, dejó una frase que se volvió viral y que resonó tanto dentro como fuera del reality: “Hay Del Boca para rato y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”. Su ingreso se convirtió en uno de los momentos más comentados de la edición, combinando estrategia, sorpresa y un mensaje personal de resiliencia.

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