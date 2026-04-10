El fuerte descargo de Daniela De Lucía contra Anna del Boca en Gran Hermano: "Era una..."

Además, habló de su relación con Yisela “Yipio” Pintos, a quien definió como la persona en quien más confía dentro de la casa. Sin embargo, aclaró que no se trata de una alianza formal: "¿Somos un grupo? Para mí, no. Creo que somos jugadoras solas que saben construir juntas".

Daniela dejó en claro que su estrategia es individual, aunque no descarta apoyarse en vínculos puntuales.

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Cómo fue el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano para participar del "Congelados"

El debut del segmento “Congelados” en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un momento cargado de emoción con la llegada de Anna Chiara del Boca, hija de Andrea del Boca. Su misión era clara: recuperar la valija y los objetos personales de su madre tras su salida del reality.

La escena se desarrolló en un clima de tensión absoluta, con los participantes inmóviles en el living y la cocina, tal como lo exige la dinámica del juego. De fondo, comenzó a sonar “Tonta, pobre tonta”, uno de los clásicos de Andrea, lo que intensificó la carga sentimental del instante.

Andrea del Boca había dejado la competencia días atrás por motivos de salud, luego de sufrir un accidente en la cocina el 6 de abril. En aquel episodio, cayó de frente contra el suelo, golpeando su rostro y la cabeza contra un mueble, lo que derivó en su retiro del programa.

Ya dentro de la casa, Anna no solo cumplió con la tarea asignada, sino que sorprendió con un gesto inesperado: se acercó a Yisela “Yipio” Pintos y la abrazó, rompiendo la tensión que reinaba en el ambiente.

Antes de retirarse, dejó una frase que se volvió viral y que resonó tanto dentro como fuera del reality: “Hay Del Boca para rato y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”. Su ingreso se convirtió en uno de los momentos más comentados de la edición, combinando estrategia, sorpresa y un mensaje personal de resiliencia.