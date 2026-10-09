Se desató una impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez: el picante motivo

Y remarcó: "En ese teatro no llegaron a un acuerdo económico entonces Nazarena decidió no presentarse ahí y ya tiene una nueva sala: va a estar en el Teatro Del Sol".

Sin embargo, ahí fue cuando apareció el nombre de Andrea del Boca, quien finalmente tras llegar la producción del espectáculo a un acuerdo económico se quedó con la sala para la próxima temporada de verano.

"¿Quién entra acá? ¿Quién es la primerísima figura que sí cerró en el teatro donde Nazarena no terminó de arreglar? Ella cerró y muy bien. La que cerró par estar en ese lugar y Nazarena no fue Andrea del Boca", precisó Peralta.

Y la conductora Yanina Latorre observó: "Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien".

Cómo será el regreso de Andrea del Boca en teatro

Andrea del Boca vuelve al teatro después de su experiencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada donde tuvo una destacada participación con varias polémicas en el medio.

El panelista contó al aire en el ciclo de América Tv que la obra se llama Votemos y anteriormente fue protagonizada por Agustina Cherri en la calle Corrientes y contó con la producción de Adrián Suar.

En medio de la expectativa por el regreso de Andrea del Boca a las tablas se conoció cuáles dos galanes rechazaron la propuesta para sumarse al espectáculo y quién finalmente dijo que sí.

"Hubo un primer galán al que convocaron, le ofrecían todo y dijo que no: Gustavo Bermúdez. Después también llamaron a Gabriel Corrado y dijo que no. Quien sí aceptó fue Antonio Grimau", comentó Peralta, justamente todos actores que en el pasado trabajaron con la actriz.