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Se desató una impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez: el picante motivo

A poco del comienzo de la temporada veraniega, se conoció el primer enfrentamiento que involucró a dos famosas: Andrea del Boca y Nazarena Vélez.

9 oct 2026, 09:35
Se desató una impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez: el picante motivo

Se desató una impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez: el picante motivo

Se desató una impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez: el picante motivo

Se desató una impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez: el picante motivo

Promediando octubre los espectáculos que animarán la temporada de 2027 se van definiendo y en las últimas horas trascendió la primera e impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez.

Nicolás Peralta contó en SQP (América TV) cuál fue el problema que involucró a ambas actrices de cara al comienzo de la temporada de verano donde ambas se presentarán en Villa Carlos Paz.

Nazarena no pudo cerrar la sala teatral donde venía presentándose en los últimos años, la cual quedó después en manos de Andrea del Boca.

"En estos últimos años Nazarena Vélez estuvo yendo siempre a la misma sala en Carlos Paz, que es el teatro Candilejas 2, pero no terminó de cerrarlo este verano", explicó el periodista.

Y remarcó: "En ese teatro no llegaron a un acuerdo económico entonces Nazarena decidió no presentarse ahí y ya tiene una nueva sala: va a estar en el Teatro Del Sol".

Sin embargo, ahí fue cuando apareció el nombre de Andrea del Boca, quien finalmente tras llegar la producción del espectáculo a un acuerdo económico se quedó con la sala para la próxima temporada de verano.

"¿Quién entra acá? ¿Quién es la primerísima figura que sí cerró en el teatro donde Nazarena no terminó de arreglar? Ella cerró y muy bien. La que cerró par estar en ese lugar y Nazarena no fue Andrea del Boca", precisó Peralta.

Y la conductora Yanina Latorre observó: "Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien".

Cómo será el regreso de Andrea del Boca en teatro

Andrea del Boca vuelve al teatro después de su experiencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada donde tuvo una destacada participación con varias polémicas en el medio.

El panelista contó al aire en el ciclo de América Tv que la obra se llama Votemos y anteriormente fue protagonizada por Agustina Cherri en la calle Corrientes y contó con la producción de Adrián Suar.

En medio de la expectativa por el regreso de Andrea del Boca a las tablas se conoció cuáles dos galanes rechazaron la propuesta para sumarse al espectáculo y quién finalmente dijo que sí.

"Hubo un primer galán al que convocaron, le ofrecían todo y dijo que no: Gustavo Bermúdez. Después también llamaron a Gabriel Corrado y dijo que no. Quien sí aceptó fue Antonio Grimau", comentó Peralta, justamente todos actores que en el pasado trabajaron con la actriz.

     

 

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