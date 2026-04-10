El DT de Chelsea fue tajante sobre la situación de Enzo Fernández: "Pidió disculpas pero..."

“He tenido una conversación muy buena con Enzo. Se ha disculpado conmigo y con el club”, explicó el entrenador, quien además remarcó que no pone en duda ni el carácter ni la calidad humana del argentino. En ese sentido, sostuvo que los errores forman parte del recorrido profesional, pero que deben tener consecuencias dentro de la estructura del equipo.

Qué pasará con Enzo en el futuro del Chelsea

Más allá del castigo, el DT dejó un mensaje claro de cara a lo que viene. “Espero que sea una pieza clave del equipo en el futuro”, aseguró Rosenior, marcando que la sanción no implica un quiebre definitivo en la relación.

En la misma línea, defendió la postura institucional del club: “El fútbol es un deporte de equipo. No se trata de individuos”, remarcó, al tiempo que subrayó la importancia de sostener ciertos valores y normas internas.

De esta manera, Enzo Fernández quedará habilitado para regresar en el próximo compromiso, cuando Chelsea enfrente al Manchester United. Mientras tanto, el episodio deja en evidencia que, incluso para una de las figuras del plantel, las decisiones del club están por encima de cualquier individualidad.