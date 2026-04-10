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El DT de Chelsea fue tajante sobre la situación de Enzo Fernández: "Pidió disculpas pero..."

El mediocampista argentino quedó afuera de un partido clave tras sus declaraciones sobre el Real Madrid. ¿Qué dijo el entrenador?

El DT de Chelsea fue tajante sobre la situación de Enzo Fernández: Pidió disculpas pero...

La situación de Enzo Fernández en Chelsea bajó en intensidad en los últimos días, pero no tuvo cambios en lo disciplinario. El mediocampista pidió disculpas tras la polémica por sus declaraciones sobre un posible futuro en el Real Madrid, aunque la sanción impuesta por el club se mantendrá.

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Así lo confirmó el entrenador Liam Rosenior, quien dejó en claro que el futbolista argentino no será tenido en cuenta para el partido del domingo frente al Manchester City por la Premier League. La decisión forma parte de una suspensión de dos encuentros que ya había comenzado a cumplirse.

El conflicto se originó la semana pasada, cuando Enzo hizo declaraciones que alimentaron versiones sobre una posible salida del club londinense. A partir de eso, Chelsea tomó la determinación de excluirlo del partido de FA Cup ante Port Vale, y ahora tampoco estará disponible para uno de los compromisos más exigentes del calendario.

Qué dijo el DT sobre las disculpas de Enzo Fernández

Rosenior fue contundente al referirse al tema. “La sanción sigue”, afirmó, dejando en claro que el pedido de disculpas no modifica la decisión inicial. Sin embargo, también buscó bajar el tono del conflicto y respaldar al jugador.

“He tenido una conversación muy buena con Enzo. Se ha disculpado conmigo y con el club”, explicó el entrenador, quien además remarcó que no pone en duda ni el carácter ni la calidad humana del argentino. En ese sentido, sostuvo que los errores forman parte del recorrido profesional, pero que deben tener consecuencias dentro de la estructura del equipo.

Qué pasará con Enzo en el futuro del Chelsea

Más allá del castigo, el DT dejó un mensaje claro de cara a lo que viene. “Espero que sea una pieza clave del equipo en el futuro”, aseguró Rosenior, marcando que la sanción no implica un quiebre definitivo en la relación.

En la misma línea, defendió la postura institucional del club: “El fútbol es un deporte de equipo. No se trata de individuos”, remarcó, al tiempo que subrayó la importancia de sostener ciertos valores y normas internas.

De esta manera, Enzo Fernández quedará habilitado para regresar en el próximo compromiso, cuando Chelsea enfrente al Manchester United. Mientras tanto, el episodio deja en evidencia que, incluso para una de las figuras del plantel, las decisiones del club están por encima de cualquier individualidad.

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