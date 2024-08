¡BOMBAZO! Ángel Di María decidió en qué club continuará su carrera

Luego de firmar, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, quien ya puso fin a su ciclo albiceleste, expresó su alegría por continuar en el club y envió un mensaje a los hinchas: “Están siempre en todo momento, apoyándonos para poder lograr los objetivos. Este año será muy especial, estarán con nosotros y nosotros con ellos. Todo suma”.

image.png

Por qué Ángel Di María decidió no volver a Rosario Central

Ángel Di María soñaba con volver a vestir los colores del club que lo vio nacer. Sin embargo, esta ilusión se desvaneció debido a las amenazas que recibió su familia a lo largo del año. La primera amenaza fue dirigida a su padre, frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, donde suelen hospedarse cuando visitan el país. La otra, igual o más tenebrosa, ocurrió en la inmobiliaria de su hermana, donde le dejaron una cabeza de chancho con una bala en la frente y una amenaza explícita dirigida a Pía, una de sus hijas. El mensaje decía: "Si volVes, la próxima será la de Pía. No vengas, hace caso. Nosotros no tiramos papelitos, tiramos tiros y matamos". También incluía amenazas a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro para que abandonaran el territorio por su accionar político.

"La decisión de no volver la tomé yo después de la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible, eso fue el 25 de marzo. Días después, Gonzalo Belloso me escribió para preguntar cómo estaba mi familia y le dije: 'Para la mierda'. No voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso no lo voy a permitir. A cualquier precio no", declaró el campeón del mundo en una entrevista con Rosario 3.