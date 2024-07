La emotiva carta de Mía, la hija de Ángel Di María: "Siempre vas a ser el mejor padre y jugador del mundo"

"Estoy segura de que hasta los que más te criticaron nunca quisieron que te vayas de la Selección. Fueron muchas las críticas ,pero siempre seguiste dándote la cabeza contra la pared y, después de tanto esfuerzo, se rompió. Pasaste por seis clubes y fueron muchos los años que sufriste, por distintas razones, pero el fútbol siempre da recompensa", siguió Mía.

Acto seguido, continuó: "¡Obtuviste tu mayor meta! La Copa del Mundo y muchos títulos más: ¡34 títulos!. Sin duda hiciste un paso enorme en la Selección, como también en los otros clubes y países. Wembley, Maracaná, Qatar. Tres lugares que quedarán marcados por siempre pero con tu magia, obvio".

"Entre lágrimas y dolor, te despedimos con un amor y un cariño enorme. ¿Qué más se puede decir de un hombre que dio su vida por una camiseta? Sé que para muchos no fuiste el héroe o mucho menos un Dios en la Selección, pero en mi corazón siempre vas a ser el mejor padre y jugador del mundo. Me alegro muchísimo de que hayas podido disfrutar de tu carrera como lo merecés y siempre quisiste. Me acuerdo de esas noches que venías de entrenar y con ansias me contabas todo lo que te había pasado", agregó.

"Estoy segura de que tu carrera va a marcar algo muy importante en algún futuro. Muchos te van a recordar por tu trabajo, pero yo te voy a recordar como ese nene que jugaba en la calle a la pelota con una roca, el que años después, ganaba la Copa del Mundo con sus compañeros, siendo uno de los mejores jugadores de la historia argentina", manifestó Mía.

Por último, Mia cerró de una forma muy conmovedora: "Te voy a apoyar siempre en tus decisiones, eso no lo dudes. Gracias por ser el mejor padre y compañero del mundo para mí. Te prometo que te voy a acompañar a todos lados para siempre alentar por estos colores. Te escribiría mucho más, pero no me alcanzan las palabras para describir lo orgullosa que estoy de vos. Te amo, Mía."

Fideo, emocionado por la carta de su hija, le comentó: "Gracias hijita hermosa. Mientras vos seas feliz yo lo soy más. Te amo mucho. Y van 35 títulos jajaja. 34 fue antes de ser bicampeon hijita. Gracias por acompañarme siempre flaquita. Muchas gracias mi vida".

La importante respuesta que espera Lionel Messi de Ángel Di María tras la victoria ante Canadá en Copa América

Lionel Messi está expectante de una respuesta de Ángel Di María que podría unir otra vez sus caminos futbolísticos además de compartir la Selección Argentina tras el inicio con victoria en la Copa América ante Canadá.

El periodista Leo Paradizo contó en el ciclo Mañanísima, El Trece, que Fideo recibió una importante propuesta del Inter de Miami para que se suma al equipo y así compartir el plantel con su gran amigo.

“El Inter de Miami está esperando la respuesta a la oferta que le hizo a Ángel Di María para ser compañero de Messi”, aseguró Paradizo.

Ante esto, además aclaró que el capitán de la selección campeona del mundo permanece a la espera de la respuesta que de Ángel para ver si se suma al equipo o no.

“Le hicieron una oferta formal que Di María debe responder”, indicó el periodista deportivo, comentando que el rosarino surgido en Rosario Central está evaluando seriamente el ofrecimiento.

Y añadió que entre Inter Miami y el futbolista "hay acuerdo salarial" y remarcó qué faltaría para avanzar en la negociación: “Lo que resta es que ángel de maría decida qué es lo que quiere hacer”.