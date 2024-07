Toti Pasman se disculpó con la mujer de Ángel Di María y reveló cómo y cuándo fue

Ángel Di María con su mujer y sus hijas en la cancha.jpg

“Demuestra que es un crack también para tomar decisiones y saber retirarse a tiempo. ‘Fideo’ lo hace con dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial, goles en finales, podemos sumar la de los Juegos Olímpicos 2008, y dice ‘basta’. Broche de oro. ¿Para qué arriesgar con un nuevo Mundial? Acá, se va por la puerta grande”, aseguró desde Bola Vip.

“Y para los cabezas de termo que me siguen puteando en las redes por el caso de Di María, muchachos, yo me equivoqué y pagué; el ‘Fideo’ no se mancha. Ya pedí disculpas mil veces, ya no puedo hacer más nada, soy un ser humano. Me equivoqué, hice una boludez, una pavada y pedí disculpas”, remarcó haciéndose cargo de sus dichos.

Al mismo tiempo, confió que también se disculpó con la esposa de Di María por aquellas antiguas declaraciones sobre el deportista que aún hoy los fanáticos le siguen recordando.

“Me encontré con Jorgelina Cardoso en la Copa América y le pedí disculpas. No sé si me las aceptó, pero me dio la mano y fue muy cortés. También estaban los padres de Angelito y les pedí disculpas. Más no puedo hacer. Cómprense una vida, cabezas de termo de redes sociales, ya está. Lo que tenía que decir, ya lo dije”, concluyó firme.

Las increíbles fotos del casamiento de Toti Pasman y Julieta Bettatis

El viernes 22 de septiembre del año pasado, Toti Pasman cerró la semana se cerró de la manera más linda para el periodista deportivo, quien se casó por civil con Julieta Bettatis durante la tarde.

La historia de ambos comenzó en el año 2006, cuando conocieron en un boliche y tuvieron su primera charla. Sin embargo, la relación no comenzó hasta dos años después, en el 2008.

A partir de ahí, ambos se hicieron inseparables y fue en 2013 cuando tuvieron a su primer hijo, Benjamín, y a Lautaro en 2022.

Así, catorce años después, los dos decidieron oficializar la relación y el evento tuvo lugar en el Registro Civil del barrio de Belgrano, donde compartieron un maravilloso momento junto a sus seres queridos y allegados.

¡Viva los novios!