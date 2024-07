La especial sorpresa de Ángel Di María a Jorgelina Cardoso por los 13 años de casados

"Feliz aniversario amor mío. 13 años de casados 30/07/11. Sos todo lo que siempre soñé. Gracias por cuidarme por amarme por ser esa mujer tan especial que sos. Sos todo lo que está bien. Te amo con toda mi alma mi vida. Por toda una vida juntos", posteó el futbolista del Benfica de Portugal a puro sentimiento en las redes.

angel di maria posteo 13 años casados jorgelina cardoso.jpg

Por su parte, Jorgelina Cardozo compartió otro emotivo mensaje desde su cuenta en Instagram al recordar la fecha en que se unieron para siempre aquel 30 de julio de 2011.

"Bodas de encaje. Felices 13 años de casados amor mío. Que la vida nos siga encontrando así, amándonos, unidos, fuertes y resistentes a todo. Te amo", expresó la esposa del futbolista rosarino.

“Como en el matrimonio, el encaje es construido por artesanos, que son ustedes como pareja, los que lograron convertirlo en una pieza de arte, fina y resistente. La tela de encaje, elaborada minuciosamente a mano, alude a un trabajo que requiere esfuerzo, pero que acaba en una pieza pulida”, añadió la esposa de Fideo en su mensaje.

A lo que Ángel Di María comentó en la romántica publicación de su mujer: "Te amo mucho. Por toda una vida juntos amor".

angel di maria posteo 13 años casados jorgelina cardoso 2.jpg

Toti Pasman se disculpó con la mujer de Ángel Di María y reveló cómo y cuándo fue

Después de las fuertes críticas de Toti Pasman a Ángel Di María antes de que Lionel Scaloni asumiera la dirección del seleccionado nacional años atrás, ahora en medio del fervor por el retiro del astro deportivo el periodista decidió disculparse públicamente por sus dichos.

Lo cierto es que Pasman elogió a Fideo Di María tras su retiro y hasta confesó que se encontró con su esposa, Jorgelina Cardoso, durante la Copa América y se le hizo saber su arrepentimiento sobre aquellas declaraciones que tanto lastimaron, tanto a Ángel como a su familia.

“Demuestra que es un crack también para tomar decisiones y saber retirarse a tiempo. ‘Fideo’ lo hace con dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial, goles en finales, podemos sumar la de los Juegos Olímpicos 2008, y dice ‘basta’. Broche de oro. ¿Para qué arriesgar con un nuevo Mundial? Acá, se va por la puerta grande”, aseguró desde Bola Vip.

“Y para los cabezas de termo que me siguen puteando en las redes por el caso de Di María, muchachos, yo me equivoqué y pagué; el ‘Fideo’ no se mancha. Ya pedí disculpas mil veces, ya no puedo hacer más nada, soy un ser humano. Me equivoqué, hice una boludez, una pavada y pedí disculpas”, remarcó haciéndose cargo de sus dichos.

Al mismo tiempo, confió que también se disculpó con la esposa de Di María por aquellas antiguas declaraciones sobre el deportista que aún hoy los fanáticos le siguen recordando.

“Me encontré con Jorgelina Cardoso en la Copa América y le pedí disculpas. No sé si me las aceptó, pero me dio la mano y fue muy cortés. También estaban los padres de Angelito y les pedí disculpas. Más no puedo hacer. Cómprense una vida, cabezas de termo de redes sociales, ya está. Lo que tenía que decir, ya lo dije”, concluyó firme.