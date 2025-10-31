¿Fin de ciclo? Qué se sabe del futuro de Gustavo Costas en Racing tras la eliminación

De todos modos, el futuro dependerá de la decisión personal del entrenador. La eliminación en la Copa Libertadores, sumada a la frustración por no haber podido sostener el nivel del primer semestre, lo dejó golpeado. Por ahora, Costas mantiene el foco en el Torneo Clausura, donde Racing intentará cerrar el año con un título local que atenúe el dolor continental.

Este lunes, La Academia visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero a las 19.00, en busca de una victoria que lo mantenga con chances en el certamen y en la pelea por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Cómo llegó Racing a este momento

El último mes fue un torbellino para Racing. De pelear por todo, el equipo pasó a quedarse con las manos vacías. El punto de quiebre se dio el 28 de septiembre, en el clásico ante Independiente. Aquel empate sin goles en el Cilindro marcó un antes y un después. El Rojo llegaba en crisis, con nuevo entrenador y un clima tenso, pero Racing no logró imponerse y dejó escapar una oportunidad clave para consolidarse.

Desde ese encuentro, los resultados empezaron a caer en picada. En el Torneo Clausura, el conjunto de Avellaneda perdió puntos determinantes y sufrió los efectos de la rotación por la doble competencia. El desgaste fue evidente y hoy se encuentra fuera de los playoffs, apenas relegado por diferencia de gol.

La situación también complica su posición en la tabla anual: el equipo quedó en la zona límite para clasificar a la Copa Libertadores 2026, un objetivo que hace solo un mes parecía asegurado.

Un cierre de año con más preguntas que certezas

El golpe en la Libertadores dejó una herida profunda en el vestuario. Costas, que regresó al club con el sueño de llevarlo a la cima continental, vive su momento más difícil desde que asumió. En las próximas semanas, será él quien defina su futuro: si continúa con la reconstrucción o si considera que su ciclo llegó a su fin.

Mientras tanto, Racing busca reencontrarse con su mejor versión y cerrar el año de la forma más digna posible, sabiendo que el proyecto deportivo, más allá de los resultados, aún tiene bases sólidas para continuar.