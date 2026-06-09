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Cami Mayan fue lapidaria con Ailén Cova tras enterarse que se bajó del especial de mujeres de la Selección

En una nota con SQP, Cami Mayan le dedicó una frase letal a Ailén Cova luego de conocerse que decidió no participar del especial de mujeres de la Selección.

9 jun 2026, 13:45
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cami mayan a
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Telefe prepara Muchachas, un especial sobre las parejas de los jugadores de la Selección Argentina grabado en 2024, con vistas al Mundial que se aproxima. Sin embargo, una de las protagonistas confirmadas ya no estará: Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, decidió bajarse del proyecto. La versión que circula apunta a que la joven habría tenido miedo al hate que pudiera recibir de parte de los fanáticos de Cami Mayan, la ex del futbolista.

Cuando el equipo de SQP (América TV) fue a buscar a Cami para consultarla al respecto, la influencer primero buscó correrse del asunto. "No sé qué te puedo decir al respecto. La verdad es que nunca se puede dar una respuesta correcta en estos casos", respondió. Y agregó: "Sinceramente no sé por qué tengo que estar dando la cara yo. Vos nombraste a 4 personas y ninguna era yo. Es incómodo, quedo en un lugar raro, en un gris legal".

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Pero la insistencia del cronista la llevó a ir un poco más lejos. Ante la pregunta de si Ailén se habría bajado por miedo al fandom que la sigue a ella, Cami remató con una respuesta contundente: "¿Se bajó? Mirá, cada vez que tengo dudas sobre hacer o no algo pienso: ¿Hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo mal a alguien con esto? No. Entonces lo hago. Si el resto no puede responderse eso a ellos mismos, ya no sé".

Con esas palabras, dejó más que claro su postura sobre la decisión de Ailén, y la polémica volvió a tomar temperatura.

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¿Qué dijo Cami Mayan del encuentro con las mujeres de la Selección?

A días del comienzo del Mundial 2026, Camila Mayan generó repercusión al mostrarse junto a Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, y Valentina Cervantes, madre de los hijos de Enzo Fernández. La presencia de la ex novia de Alexis Mac Allister en el lanzamiento de una línea de indumentaria de Caro llevó a que la influencer diera explicaciones sobre cómo es hoy su vínculo con el entorno de la Selección Argentina.

"Con varias tengo buena relación", aseguró Cami, y fue contundente al explicar por qué continúa frecuentando a algunas de esas mujeres pese a llevar cerca de cuatro años alejada del grupo tras su separación de Mac Allister: "Siempre trato de mantener las amistades que hago cuando son personas piolas. Como con cualquier otras amigas que tengo". Con Valu Cervantes, de hecho, ya había forjado una amistad durante la previa del Mundial de Qatar 2022.

Además, tomó distancia de las versiones que hablan de una supuesta mala integración de Ailén Cova —actual pareja de su ex y madre de su hija— al grupo de parejas de los futbolistas: "Yo no soy la que especula eso". Respecto del juicio que le inició a Mac Allister por una compensación económica tras los años de convivencia en Europa, evitó profundizar: "Es algo que trato de no traer porque genera un montón de controversia", concluyó, aunque confirmó que la Justicia se encuentra analizando la última apelación.

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