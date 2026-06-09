Cami Mayan fue lapidaria con Ailén Cova tras enterarse que se bajó del especial de mujeres de la Selección

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¿Qué dijo Cami Mayan del encuentro con las mujeres de la Selección?

A días del comienzo del Mundial 2026, Camila Mayan generó repercusión al mostrarse junto a Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, y Valentina Cervantes, madre de los hijos de Enzo Fernández. La presencia de la ex novia de Alexis Mac Allister en el lanzamiento de una línea de indumentaria de Caro llevó a que la influencer diera explicaciones sobre cómo es hoy su vínculo con el entorno de la Selección Argentina.

"Con varias tengo buena relación", aseguró Cami, y fue contundente al explicar por qué continúa frecuentando a algunas de esas mujeres pese a llevar cerca de cuatro años alejada del grupo tras su separación de Mac Allister: "Siempre trato de mantener las amistades que hago cuando son personas piolas. Como con cualquier otras amigas que tengo". Con Valu Cervantes, de hecho, ya había forjado una amistad durante la previa del Mundial de Qatar 2022.

Además, tomó distancia de las versiones que hablan de una supuesta mala integración de Ailén Cova —actual pareja de su ex y madre de su hija— al grupo de parejas de los futbolistas: "Yo no soy la que especula eso". Respecto del juicio que le inició a Mac Allister por una compensación económica tras los años de convivencia en Europa, evitó profundizar: "Es algo que trato de no traer porque genera un montón de controversia", concluyó, aunque confirmó que la Justicia se encuentra analizando la última apelación.